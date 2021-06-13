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Beşiktaş'ın eski oyuncusu Kerim Frei Fatih Karagümrük'e transfer oldu

ekiplerinden geçtiğimiz yıllarda forması giyen 'yi transfer ettiğini açıkladı. Kerim Frei için düzenlenen imza törenine ikinci başkan Serkan Hurma ve sportif direktör da katıldı.

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Giriş Tarihi: 13.06.2021 Güncelleme Tarihi: 13.06.2021
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Beşiktaş'ın eski oyuncusu Kerim Frei Fatih Karagümrük'e transfer oldu

ekiplerinden , orta saha oyuncusu 'yi renklerine bağladı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre Kerim Frei, ikinci başkan Serkan Hurma ve sportif direktör 'ın da yer aldığı törenle sözleşmeye imza attı.

Kerim Frei, Süper Lig'de ayrıca ve formaları da giymişti.

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