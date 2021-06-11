11 Haziran 2021, Cuma
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Onyekuru'nun kaderi Terim'e bağlı! Nijeryalı Galatasaray'da kalmak istiyor

Başkanlık seçimlerinin sonuçlanmasını bekleyen transferde deyim yerindeyse hareket bile edemiyorş. Satın alma opsiyonunun süresi bugün bitecek olan , ’in Galatasaray’da devam etme ihtimalini hesaba katarak transfer tekliflerine yanıt vermiyor. 3 kez Galatasaray'da kiralık forma giyen Onyekuru'nun yeni sezonda nerede olacağı belirsiz. Nijeryalı yıldız, Fatih Terim görevde kalırsa Sarı-Kırmızılı formayla kariyerini sürdürecek. İşte tüm gelişmeler...

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Giriş Tarihi: 11.06.2021
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Onyekuru'nun kaderi Terim'e bağlı! Nijeryalı Galatasaray'da kalmak istiyor

Ocak ayında 'ın 'dan kiraladığı 'nun 4 milyon 350 bin Euro'luk satın alma opsiyonunun süresi bugün doluyor.

Geleceği belirsiz olan Nijeryalı yıldız, 'tan resmi teklif alsa da kariyerine Sarı-Kırmızılı takımda devam etmek istiyor. Onyekuru, teknik direktör 'in göreve devam etme ihtimalini hesaba katarak gelen tekliflere net bir yanıt vermiyor.

KARİYER PLANLAMASINI YAPMADI


Yunan basınında yer alan haberlere göre Olympiakos ve Monaco çok büyük bir oranda anlaşma sağladı. Ancak kulübü, Onyekuru ile yaptığı görüşmelerden henüz sonuç alamadı.

Çünkü Nijeryalı yıldız, Fatih Terim'in Galatasaray'daki durumu netleştikten sonra kariyer planlamasını yapmayı düşünüyor.

TERİM YOKSA TEKLİFLERE BAKACAK
Eğer Terim yeni sezonda göreve devam ederse hemen yönetimden Onyekuru'nun bonservisinin alınmasını isteyecek. Ancak tecrübeli teknik adam, yeni seçilecek başkanla anlaşma sağlayamazsa Onyekuru mecburen başta Olympiakos olmak üzere gelen teklifleri değerlendirmeye alacak.

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