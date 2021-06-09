Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş coin ne zaman çıkacak? Üç büyüklerin coinleri çıkacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Son dönemlerde en yaygın yatırım aracı olarak kullanılan kripto paralara futbol kulüpleri de dahil oluyor. Yabancı kulüplerin yanı sıra Türkiye'de Galatasaray, Trabzaonspor, Başakşehir ve Göztepe de kripto para zincirine dahil oldu. İşte, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş coin ne zaman çıkacak? Üç büyüklerin coinleri çıkacak mı?