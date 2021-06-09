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Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş coin ne zaman çıkacak? Üç büyüklerin coinleri çıkacak mı?
Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş coin ne zaman çıkacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Son dönemlerde futbol kulüpleri kripto para firmaları ile işbirliği yapmaya başladı. Son olarak Fenerbahçe'nin FenerCoin çıkaracağı konuşulurken, taraftarlar FenerCoin ne zaman çıkacak? FenerCoin nedir? konularını araştırmaya başladı. İşte, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş coin ne zaman çıkacak? Üç büyüklerin coinleri çıkacak mı?
Giriş Tarihi: 09.06.2021 18:50
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