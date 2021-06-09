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Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş coin ne zaman çıkacak? Üç büyüklerin coinleri çıkacak mı?

Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş coin ne zaman çıkacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Son dönemlerde futbol kulüpleri kripto para firmaları ile işbirliği yapmaya başladı. Son olarak Fenerbahçe'nin FenerCoin çıkaracağı konuşulurken, taraftarlar FenerCoin ne zaman çıkacak? FenerCoin nedir? konularını araştırmaya başladı. İşte, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş coin ne zaman çıkacak? Üç büyüklerin coinleri çıkacak mı?

Giriş Tarihi: 09.06.2021 18:50
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Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş coin ne zaman çıkacak? Üç büyüklerin coinleri çıkacak mı?

Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş coin ne zaman çıkacak? Üç büyüklerin coinleri çıkacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Son dönemlerde en yaygın yatırım aracı olarak kullanılan kripto paralara futbol kulüpleri de dahil oluyor. Yabancı kulüplerin yanı sıra Türkiye'de Galatasaray, Trabzaonspor, Başakşehir ve Göztepe de kripto para zincirine dahil oldu. İşte, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş coin ne zaman çıkacak? Üç büyüklerin coinleri çıkacak mı?

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Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş coin ne zaman çıkacak? Üç büyüklerin coinleri çıkacak mı?

FENERCOİN NE ZAMAN ÇIKACAK?

Gazeteci, spor yazarı Suat Vilgen'in Twitter hesabından yaptığı paylaşıma göre Fenerbahçe kripto para konusunda birkaç firma ile görüşme halinde. Öte yandan, Galatasaray, Trabzonspor, Başakşehir ve Göztepe'nin de daha önce Socios ile anlaştı.

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Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş coin ne zaman çıkacak? Üç büyüklerin coinleri çıkacak mı?

TARAFTAR TOKENLERİ NEDİR?

Tokenler genellikle sahiplik ve hatta üyelik kanıtı temsil edebilen varlıklardır. Tokenler halihazırda çok çeşitli amaçlar için kullanıldığından, en yaygın olanı şu anda Ethereum ve ERC standart tokenleri olan tokenleri desteklemek için yerel niyetle birçok özel blok zinciri geliştirildi. Socios.com, kullanıcıların kulübe özel Taraftar tokenleri alarak destekledikleri kulüpleri etkilemek için oy hakkı elde ettikleri futbol (futbol) taraftarları için bir uygulamadır.

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Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş coin ne zaman çıkacak? Üç büyüklerin coinleri çıkacak mı?

Fan tokenları nasıl çalışır?Chiliz ($ CHZ) , Ethereum blok zincirinde chiliZ ve Socios.com platformu için dijital para birimi olarak hizmet veren bir ERC20 yardımcı program belirtecidir. Platformlarını başlatırken, diğer spor blockchain girişimlerinin yanı sıra, yeni bir token kategorisi ortaya çıktı:

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Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş coin ne zaman çıkacak? Üç büyüklerin coinleri çıkacak mı?

Taraftar Token. Socios.com platformuna girdikten sonra, henüz açıklanmayan kulüp ortakları, Taraftar Token Teklifi (FTO) adı verilen bir şeye ev sahipliği yapar. Taraftarlar, Taraftar Tokenları elde etmek için bir kripto para birimi değişimi yoluyla $ CHZ satın almalıdır . Bir takıma veya kulübe özgü olan bu belirteçler, şifreli bir oylama defterine ve üyelik hakları sahipliğine erişim sağlayan sonlu, dijital bir varlıktır.