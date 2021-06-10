Falcao'ya kötü haber! Milli takım kadrosuna alınmadı
Kolombiya'nın Copa America kadrosu belli oldu. Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle geçtiğimiz sezon forma şansı bulmakta zorlanan Galatasaray'ın 35 yaşındaki forveti Radamel Falcao, kadroya davet edilmedi.
Kolombiya Teknik Direktörü Reinaldo Rueda, Copa America 2020 geniş kadrosunu belirledi. Rueda, Galatasaray 'ın 35 yaşındaki forveti Radamel Falcao'yu kadroya davet etmedi. Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle geçtiğimiz sezon forma şansı bulmakta zorlanan Falcao, çıktığı 17 resmi maçta 9 gol, 2 asistle skora katkı sağlamıştı.
Yıldız forvet, Kolombiya A Milli Takım formasını ise 89 maçta giydi ve 34 gol kaydetti.
Kolombiya, Copa America'da Brezilya, Ekvador, Peru ve Venezuela ile aynı grupta bulunuyor.