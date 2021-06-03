Bafetimbi Gomis'ten Galatasaray ve Fatih Terim açıklaması: "Beni istemediler..."

"GALATASARAY'I ÇOK ÖZLÜYORUM"

İşte Gomis'in çarpıcı açıklamaları...

Galatasaray'daki maç gecelerini ve taraftarın benim için hazırladığı besteleri asla unutmayacağım. Kulüpten ayrıldığım zaman artık Galatasaray taraftarı oldum. Evet, çok fazla özlüyorum.

Taraftarlarla aramızda çok güçlü bir birliktelik vardı. Oyuncular arasında da çok iyi bir etkileşim ve dayanışma vardı. Kaptan Selçuk gibi takımı bir arada tutan önemli oyuncular vardı.