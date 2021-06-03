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Bafetimbi Gomis'ten Galatasaray ve Fatih Terim açıklaması: "Beni istemediler..."
2017-2018 yılları arasında Galatasaray'da forma giyen Bafetimbi Gomis, sancılı bir sürecin ardından takımdan ayrılmıştı. Al-Hilal Riyad'a transfer olan golcü, yeniden transfer söylentilerine konu oldu. beIN SPORTS ekranlarına konuşan Gomis, Galatasay ve Fahit Terim'le ilgili açıklamalarda bulundu. Galatasaray'da oynadığı dönemi çok özlediğini belirten ve Fatih Terim hakkında övgü dolu sözlerde bulunan Gomis, sarı-kırmızılı takımda dönemin yöneticilerine serzenişte bulundu.
Giriş Tarihi: 03.06.2021 21:04 Güncelleme Tarihi: 03.06.2021 21:04
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