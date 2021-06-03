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Bafetimbi Gomis'ten Galatasaray ve Fatih Terim açıklaması: "Beni istemediler..."

2017-2018 yılları arasında Galatasaray'da forma giyen Bafetimbi Gomis, sancılı bir sürecin ardından takımdan ayrılmıştı. Al-Hilal Riyad'a transfer olan golcü, yeniden transfer söylentilerine konu oldu. beIN SPORTS ekranlarına konuşan Gomis, Galatasay ve Fahit Terim'le ilgili açıklamalarda bulundu. Galatasaray'da oynadığı dönemi çok özlediğini belirten ve Fatih Terim hakkında övgü dolu sözlerde bulunan Gomis, sarı-kırmızılı takımda dönemin yöneticilerine serzenişte bulundu.

Giriş Tarihi: 03.06.2021 21:04 Güncelleme Tarihi: 03.06.2021 21:04
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Bafetimbi Gomis'ten Galatasaray ve Fatih Terim açıklaması: Beni istemediler...

2017-2018 sezonu boyunca Galatasaray forması giyen Bafetimbi Gomis, sarı-kırmızılılarla lig şampiyonluğu yaşamış ve gol krallığını elde etmişti. O sezon attığı 29 golle Süper Lig rekoru kıran ve kariyerinin de en skorer sezonunu geçiren Gomis, aynı zamanda Süper Lig'de bir sezonda en fazla gol atan yabancı oyuncu rekorunun sahibi olmuştu.

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Bafetimbi Gomis'ten Galatasaray ve Fatih Terim açıklaması: Beni istemediler...

Galatasaray'dan ayrılık süreci sancılı geçen golcü oyuncu, Suudi Arabistan ligi takımlarından Al-Hilal Riyad'a transfer olmuştu. Al-Hilal formasıyla da gollerine devam Gomis, şu ana kadar 122 maça çıktı ve 92 gol kaydetti.

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Bafetimbi Gomis'ten Galatasaray ve Fatih Terim açıklaması: Beni istemediler...

Türkiye'de tekrar transfer söylentilerine konu olan 35 yaşındaki golcü, beIN SPORTS ekranlarına özel röportaj verdi. Galatasaray'da oynadığı dönemi çok özlediğini belirten Gomis, Fatih Terim hakkında övgü dolu sözlerde bulunurken, sarı-kırmızılı takımda dönemin yöneticilerine serzenişte bulundu.

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Bafetimbi Gomis'ten Galatasaray ve Fatih Terim açıklaması: Beni istemediler...

"GALATASARAY'I ÇOK ÖZLÜYORUM"

İşte Gomis'in çarpıcı açıklamaları...

Galatasaray'daki maç gecelerini ve taraftarın benim için hazırladığı besteleri asla unutmayacağım. Kulüpten ayrıldığım zaman artık Galatasaray taraftarı oldum. Evet, çok fazla özlüyorum.

Taraftarlarla aramızda çok güçlü bir birliktelik vardı. Oyuncular arasında da çok iyi bir etkileşim ve dayanışma vardı. Kaptan Selçuk gibi takımı bir arada tutan önemli oyuncular vardı.

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Bafetimbi Gomis'ten Galatasaray ve Fatih Terim açıklaması: Beni istemediler...

FATİH TERİM SÖZLERİ

Fatih Terim tabii ki büyük bir tecrübe ve ligi çok iyi tanıyan bir teknik adam. Üzerimizde büyük baskı hissettiğimiz son anlarda, son maçta soğukkanlılığıyla bize güven verdi ve tecrübesiyle o zor anları kolaylaştırdı.