Hakan Çalhanoğlu'ndan heyecanlandıran Galatasaray sözleri
Son dakika transfer haberine göre: İtalya Serie A takımlarından Milan ile sözleşmesi sona eren milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu için Galatasaray iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü. Milli yıldız sarı kırmızılı takıma transferi hakkında ilk kez konuştuğu iddia edildi.
Galatasaray'da Hakan Çalhanoğlu heyecanı yaşanıyor. Milli yıldız transferi hakkında son dakika açıklaması bulundu. Çalhanoğlu, Galatasaray hakkında önemli transfer açıklaması yaptı. İşte detaylar...
GOL VE ASİSTLERİYLE DAMGA VURDU
Milan'da forma giyen Hakan Çalhanoğlu özellikle geçtiğimiz sezon pandemi sonrası vites yükseltti ve Kırızı Siyahlıların şampiyonluk yarışında olmasını sağladı. Ibrahimovic ile müthiş bir uyum yakalayan Çalhanoğlu, attığı goller ve asistleriyle İtalya Serie A'ya damga vurdu.
MİLAN İLE GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR
Milan ile sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek yıldız futbolcu için sözleşme yenileme görüşmeleri yapıldı. Hakan Çalhanoğlu Milan'dan gelen teklifi reddetti. Milan ve Hakan Çalhaoğlu arasında görüşmeler devam ediyor.
KATAR'DAN TEKLİF VE GALATASARAY İLGİSİ
Hakan Çalhanoğlu'na İtalya'dan Juventus başta olmak üzere Avrupa'dan ve Katar'dan teklifler olduğu iddia ediliyor. Hakan Çalhanoğlu ile Galatasaray'ın da yakından ilgilendiği ifade edilmişti.
METİN ÖZTÜRK, ÇALHANOĞLU'NU İŞARET ETMİŞTİ
Galatasaray başkan adaylarından Metin Öztürk, Skorer'den Nergis Aşkın'a yaptığı açıklamada "Türkiye'yi ayağa kaldıracak bir 10 numarayı Fatih hocamız istediği anda transfer edeceğiz. Bu 10 numara Türk ve büyük ses getirecek." ifadelerini kullanmış ve gözler Hakan Çalhanoğlu'na çevrilmişti.
'BİR GÜN GALATASARAY'
Hakan Çalhanoğlu da daha önce yaptığı açıklamada "Bir gün Galatasaray'da oynamak istiyorum" ifadesini kullanmıştı. Metin Öztürk'ün bu açıklamasının ardından gözler Hakan Çalhanoğlu'na çevrilmişti ve yıldız futbolcudan Galatasaray için son dakika açıklaması geldi.
'HER ŞEYE AÇIĞIM'
Özel bir kanalda yayınlanan spor programına mesajı iletilen Çalhanoğlu'nun "Ben her şeye açığım, olmaz diye bir şey yok. İyi bir teklif alırsam neden olmasın!" dediği kaydedildi.
TERİM DE İSTİYOR
Hakan Çalhanoğlu'nun Galatasaray açıklaması büyük heyecan yarattı. Başkanlık seçiminin ardından Galatasaray'ın yeni başkanının Hakan Çalhanoğlu için resmi adımları atması bekleniyor. Fatih Terim de Hakan Çalhanoğlu'nu kadrosunda görmek istiyor.
AVRUPA'DA DEVAM ETMEK İSTİYOR
Sky Italia'nın haberine göre Katar Ligi ekiplerinden Al Duhail, milli futbolcuya 8 milyon euro imza parası ile birlikte yıllık 8 milyon euro'dan 3 yıllık kontrat önerdi. Milan ile sözleşme uzatma görüşmelerine devam eden 27 yaşındaki oyuncunun, kariyerine Avrupa'da devam etmek istediği vurgulandı.
42 MAÇTA 9 GOL 11 ASİST
Bu sezon Milan'da 42 maça çıkan Hakan Çalhanoğlu, 9 gol ve 11 asistlik performans sergiledi.
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