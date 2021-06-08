Fenerbahçe'ye İtalyan yıldız! Stopere Ranocchia
Yeni sezonun şampiyon kadrosunu kurmak isteyen Fenerbahçe işe savunmayı güvene almakla başlıyor. Bu kapsamda Sarı Lacivertliler Inter'le sözleşmesi biten tecrübeli stoper Ranocchia'yı listeye aldı. İşte Fenerbahçe'nin Ranocchia transferiyle ilgili tüm gelişmeler...
Yeni teknik direktör henüz açıklanmamış olmasına rağmen transfer çalışmalarına başlayan F.Bahçe, savunmanın göbeğini kaliteli bir isimle takviye etmeyi planlıyor.
Stoper transferi çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de gündeme sürpriz ve tecrübeli bir isim geldi.
SÖZLEŞMESİ SONA ERDİ
İtalyan basını, Sarı-Lacivertli kulübün Inter'in 33 yaşındaki stoperi Andrea Ranocchia'yı kadrosuna katmak istediğini yazdı. Sözleşmesi sona eren oyuncuya tek talip Fenerbahçe değil.
ESPANYOL DA TALİP OLDU
Corriere dello Sport'un haberine göre Inter sözleşmesi sona eren Ranocchia'yı takımda tutmak için yeni sözleşme teklifi sunmaya hazırlanırken, Espanyol da deneyimli oyuncuyu istiyor.
21 KEZ MİLLİ FORMAYI GİYDİ
33 yaşında ve 1.95 boyunda olan Andrea Ranocchia, Inter'in şampiyon olduğu geçtiğimiz sezonu sekiz maçla tamamlamıştı. Ranocchia, 21 kez de İtalya Milli Takım formasını sırtına geçirdi.
BAŞKAN KOÇ DA İŞARET ETMİŞTİ
Ali Koç, geçen hafta gerçekleştirdiği medya toplantısında en az 5 transfer yapacaklarını ve bu transferlerden 1 tanesinin stoper mevkisi olacağını söylemişti.
FİZİĞİYLE DİKKAT ÇEKİYOR
33 yaşında, 1.95 boyunda olan Andrea Ranocchia, fizik kapasitesi ve hava toplarındaki başarısı ile dikkat çeken bir isim. Ancak, Inter'in üçlü savunma oynaması Andrea Ranocchia'nın aldığı süreyi olumsuz etkiledi.
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