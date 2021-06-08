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Fenerbahçe'ye İtalyan yıldız! Stopere Ranocchia

Yeni sezonun şampiyon kadrosunu kurmak isteyen işe savunmayı güvene almakla başlıyor. Bu kapsamda Sarı Lacivertliler Inter'le sözleşmesi biten tecrübeli Ranocchia'yı listeye aldı. İşte Fenerbahçe'nin Ranocchia transferiyle ilgili tüm gelişmeler...

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Giriş Tarihi: 08.06.2021
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Fenerbahçe'ye İtalyan yıldız! Stopere Ranocchia

Yeni teknik direktör henüz açıklanmamış olmasına rağmen transfer çalışmalarına başlayan F.Bahçe, savunmanın göbeğini kaliteli bir isimle takviye etmeyi planlıyor.

transferi çalışmalarını sürdüren 'de gündeme sürpriz ve tecrübeli bir isim geldi.

SÖZLEŞMESİ SONA ERDİ


İtalyan basını, Sarı-Lacivertli kulübün Inter'in 33 yaşındaki stoperi 'yı kadrosuna katmak istediğini yazdı. Sözleşmesi sona eren oyuncuya tek talip Fenerbahçe değil.

ESPANYOL DA TALİP OLDU


Corriere dello Sport'un haberine göre Inter sözleşmesi sona eren Ranocchia'yı takımda tutmak için yeni sözleşme teklifi sunmaya hazırlanırken, da deneyimli oyuncuyu istiyor.

21 KEZ MİLLİ FORMAYI GİYDİ
33 yaşında ve 1.95 boyunda olan Andrea Ranocchia, Inter'in şampiyon olduğu geçtiğimiz sezonu sekiz maçla tamamlamıştı. Ranocchia, 21 kez de formasını sırtına geçirdi.

BAŞKAN KOÇ DA İŞARET ETMİŞTİ
Ali , geçen hafta gerçekleştirdiği medya toplantısında en az 5 transfer yapacaklarını ve bu transferlerden 1 tanesinin stoper mevkisi olacağını söylemişti.

FİZİĞİYLE DİKKAT ÇEKİYOR
33 yaşında, 1.95 boyunda olan Andrea Ranocchia, fizik kapasitesi ve hava toplarındaki başarısı ile dikkat çeken bir isim. Ancak, Inter'in üçlü savunma oynaması Andrea Ranocchia'nın aldığı süreyi olumsuz etkiledi.

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