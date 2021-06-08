Fenerbahçe'ye İtalyan yıldız! Stopere Ranocchia

21 KEZ MİLLİ FORMAYI GİYDİ

33 yaşında ve 1.95 boyunda olan Andrea Ranocchia, Inter'in şampiyon olduğu geçtiğimiz sezonu sekiz maçla tamamlamıştı. Ranocchia, 21 kez de İtalya Milli Takım formasını sırtına geçirdi.