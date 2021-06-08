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Trabzonspor Marek Hamsik'i transfer etti!

Son dakika haberine göre: Süper Lig'in güçlü takımlarından , Slovak Yıldız ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Bordo mavilililer ile Hamsik arasında sıkı bir pazarlık süreci yaşanıyordu.

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Giriş Tarihi: 08.06.2021 Güncelleme Tarihi: 08.06.2021
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Trabzonspor Marek Hamsik'i transfer etti!

, 33 yaşındaki Slovak yıldız 'i 2 yıllığına kadrosuna kattı.

Trabzonspor'un Slovak yıldız Hamsik ile ilgili açıklama yapması bekleniyor. Oyuncu gönderilen evrakları imzalayarak geri gönderdi.

HAMSİK YILLIK 1.5 MİLYON EURO KAZANACAK

: Trabzonspor, Hamsik ile her konuda anlaşmaya vardı. Hamsik bu saatten sonra Trabzonspor'un yeni transferi olarak lanse edilebilir. Birazdan KAP açıklamaaı gelebilir. Sözleşme 2 yıllık olacak 1 yıl da opsiyon olacak. Trabzonspor, oyuncuya yıllık 1.5 milyon euro ücret ödeyecek.

Trabzonpsor, 'da forma giyen ile de anlaştı. Oyuncunun transfer sezonun açılmasıyla birlikte imza atması bekleniyor. Trabzonspor, yabancı kuralı kararını bekliyor.

Sol bek konusunda Saracchi ve ön planda ama Bordo-mavililer, milli futbolcu için de teklif yaptı. Trabzonspor yabancı kuralının netleşmesini bekliyor.

BRUNO PERES VE GERVİNHO İMZA ATMIŞTI

Trabzonspor, 'le 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Bruno Peres, her yıl 1.2 milyon avro garanti ücret ve her bir sezon için 500 bin avro imza ücreti kazanacak.

GERVINHO'NUN MAAŞI

Trabzonspor, 'yla 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Gervinho, yılda 1.5 milyon avro garanti ücret ve her bir sezon için 650 bin avro imza ücreti kazanacak.

TRABZONSPOR, SARACCHİ İLE İLETİŞİME GEÇTİ

Trabzonspor, geçtiğimiz sezon G.Saray'da kiralık olarak forma giyen ve bonservisi takımında bulunan Saracchi'yi kiralamak için hamle yaptı. 23 yaşındaki sol bekin 'de oynama fikrine sıcak baktığı öğrenilirken, sakatlıklar nedeniyle 13 maç kaçırması ise kafalarda soru işareti oluşturdu.

Bu arada yönetim, Meling için kulübüne yaptığı son teklife cevap bekliyor. Fransız kulübünün 4 milyon Euro'luk bonservis rakamında ısrar etmesi nedeniyle en son 2 milyon 500 bin Euro'ya kadar çıkan yönetim, gelecek cevaba göre bu transferle ilgili bir karar verecek.

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