Trabzonspor Marek Hamsik'i transfer etti!
Son dakika haberine göre: Süper Lig'in güçlü takımlarından Trabzonspor, Slovak Yıldız Marek Hamsik ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Bordo mavilililer ile Hamsik arasında sıkı bir pazarlık süreci yaşanıyordu.
Trabzonspor, 33 yaşındaki Slovak yıldız Marek Hamsik'i 2 yıllığına kadrosuna kattı.
Trabzonspor'un Slovak yıldız Hamsik ile ilgili açıklama yapması bekleniyor. Oyuncu gönderilen evrakları imzalayarak geri gönderdi.
HAMSİK YILLIK 1.5 MİLYON EURO KAZANACAK
Yunus Emre Sel: Trabzonspor, Hamsik ile her konuda anlaşmaya vardı. Hamsik bu saatten sonra Trabzonspor'un yeni transferi olarak lanse edilebilir. Birazdan KAP açıklamaaı gelebilir. Sözleşme 2 yıllık olacak 1 yıl da opsiyon olacak. Trabzonspor, oyuncuya yıllık 1.5 milyon euro ücret ödeyecek.
Trabzonpsor, Kasımpaşa'da forma giyen Fode Koita ile de anlaştı. Oyuncunun transfer sezonun açılmasıyla birlikte imza atması bekleniyor. Trabzonspor, yabancı kuralı kararını bekliyor.
Sol bek konusunda Saracchi ve Meling ön planda ama Bordo-mavililer, milli futbolcu Umut Meraş için de teklif yaptı. Trabzonspor yabancı kuralının netleşmesini bekliyor.
BRUNO PERES VE GERVİNHO İMZA ATMIŞTI
Trabzonspor, Bruno Peres'le 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Bruno Peres, her yıl 1.2 milyon avro garanti ücret ve her bir sezon için 500 bin avro imza ücreti kazanacak.
GERVINHO'NUN MAAŞI
Trabzonspor, Gervinho'yla 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Gervinho, yılda 1.5 milyon avro garanti ücret ve her bir sezon için 650 bin avro imza ücreti kazanacak.
TRABZONSPOR, SARACCHİ İLE İLETİŞİME GEÇTİ
Trabzonspor, geçtiğimiz sezon G.Saray'da kiralık olarak forma giyen ve bonservisi RB Leipzig takımında bulunan Saracchi'yi kiralamak için hamle yaptı. 23 yaşındaki sol bekin Türkiye'de oynama fikrine sıcak baktığı öğrenilirken, sakatlıklar nedeniyle 13 maç kaçırması ise kafalarda soru işareti oluşturdu.
Bu arada yönetim, Meling için Nimes kulübüne yaptığı son teklife cevap bekliyor. Fransız kulübünün 4 milyon Euro'luk bonservis rakamında ısrar etmesi nedeniyle en son 2 milyon 500 bin Euro'ya kadar çıkan yönetim, gelecek cevaba göre bu transferle ilgili bir karar verecek.
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