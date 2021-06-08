Trabzonspor Marek Hamsik'i transfer etti!

TRABZONSPOR, SARACCHİ İLE İLETİŞİME GEÇTİ

Trabzonspor, geçtiğimiz sezon G.Saray'da kiralık olarak forma giyen ve bonservisi RB Leipzig takımında bulunan Saracchi'yi kiralamak için hamle yaptı. 23 yaşındaki sol bekin Türkiye'de oynama fikrine sıcak baktığı öğrenilirken, sakatlıklar nedeniyle 13 maç kaçırması ise kafalarda soru işareti oluşturdu.

Bu arada yönetim, Meling için Nimes kulübüne yaptığı son teklife cevap bekliyor. Fransız kulübünün 4 milyon Euro'luk bonservis rakamında ısrar etmesi nedeniyle en son 2 milyon 500 bin Euro'ya kadar çıkan yönetim, gelecek cevaba göre bu transferle ilgili bir karar verecek.