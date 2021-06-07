Son dakika | Galatasaray'da yaprak dökümü! Yunan ekibi iki yıldız için devrede
Son dakika transfer haberleri... Yeni sezonda kadrosunda büyük bir revizyon olması beklenen Galatasaray'da düşünülmeyen Onyekuru ve Feghouli için Yunan ekibi devrede. Sarı kırmızılı takımın, Onyekuru'nun satın alma opsiyonunu kullanmayacağı ve Feghouli'nin de yüksek maaşı nedeniyle ayrılmasına sıcak baktığı öğrenildi.
19 Haziran tarihinde yapılacak seçimi bekleyen Galatasaray, Şampiyonlar Ligi ön elemeleri nedeniyle sezona en erken başlayacak takımların arasında yer alıyor. Sarı-kırmızılılar bu süreçte Fatih Terim'in raporu doğrultusunda takımdan ayrılacak isimler ve yeni transferler için çalışmalarını sürdürüyor.
Florya'daki odasını toplayan ve ayrılan Fatih Terim, başkanlık seçimine kadar takımı Selçuk İnan ve Necati Ateş'e emanet etmişti. Önümüzdeki hafta içerisinde Selçuk İnan ve Necati Ateş'in yönetiminde top başı yapacak olan Galatasaray, bir yandan transfer çalışmalarını hareketlendiriyor.
Devre arasında sarı-kırmızılı takıma bir kez daha kiralık olarak katılan Henry Onyekuru, geçtiğimiz sezonlarda gösterdiği performansın gerisinde kalmıştı.
Galatasaray'ın satın alma opsiyonunu kullanmayı düşünmediği Onyekuru için transfer teklifleri gelmeye devam ediyor.
Fransa Ligue 1 ekiplerinden Monaco'da sözleşmesi bulunan Onyekuru için Yunan basınından yeni bir iddia geldi.
Olympiakos'un talip olduğunu yazan Gazzetta Greece, bu transferde somut adımların önümüzdeki günlerde atılmasını beklediğini belirtti.
FEGHOULİ'YE İLK TEKLİF
Galatasaray'ın yüksek maliyeti nedeniyle gelecek sezonun kadrosuna yer almasını istemediği bir başka oyuncu Sofiane Feghouli'ye ise teklifler bekleniyor.Sarı-kırmızılıların elden çıkarmak istediği Feghouli için en ciddi ilgilenen kulübün Olympiakas olduğu söylendi. Feghouli'nin menajeriyle görüşmek için İstanbul'a gelen Olympiakos yöneticileri, bu transferin yakın zamanda sonuçlanmasını bekliyor.
Cezayirli oyuncunun Galatasaray'daki sözleşmesi 2022 tarihinde sona eriyor. Feghouli geçtiğimiz sezon ligde oynadığı 22 maçta 2 gol attı ve 4 asist yaptı.
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