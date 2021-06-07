Başkan Erdoğan'dan Anadolu Efes'e tebrik

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TEBRİK

Başkan Erdoğan, ''ING Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon olan Anadolu Efes'i ve tüm camiayı tebrik ediyorum. Federasyonumuzdan kulüplerimize, sponsorlardan koçlarımıza ve oyuncularımıza kadar ligimizin Avrupa'nın en iyi liglerinden biri olmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.'' ifadelerini kullandı.