07 Haziran 2021, Pazartesi
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Başkan Erdoğan'dan Anadolu Efes'e tebrik

Son dakika haberi... Başkan , 'nde şampiyon olan 'i tebrik etti.

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Giriş Tarihi: 07.06.2021
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Başkan Erdoğan'dan Anadolu Efes'e tebrik

play-off final serisi 3. maçında , 'yu 66-93 mağlup ederek durumu 3-0'a getirdi ve şampiyonluğunu ilan etti. Anadolu Efes'te performansıyla galibiyette büyük pay sahibi oldu.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TEBRİK

Başkan Erdoğan, ''ING Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon olan Anadolu Efes'i ve tüm camiayı tebrik ediyorum. Federasyonumuzdan kulüplerimize, sponsorlardan koçlarımıza ve oyuncularımıza kadar ligimizin Avrupa'nın en iyi liglerinden biri olmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.'' ifadelerini kullandı.

Şampiyon Anadolu Efes! ŞAMPİYON ANADOLU EFES!
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