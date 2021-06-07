Başkan Erdoğan'dan Anadolu Efes'e tebrik
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ING Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon olan Anadolu Efes'i tebrik etti.
ING Basketbol Süper Ligi play-off final serisi 3. maçında Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yu 66-93 mağlup ederek durumu 3-0'a getirdi ve şampiyonluğunu ilan etti. Anadolu Efes'te Rodrigue Beaubois performansıyla galibiyette büyük pay sahibi oldu.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TEBRİK
Başkan Erdoğan, ''ING Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon olan Anadolu Efes'i ve tüm camiayı tebrik ediyorum. Federasyonumuzdan kulüplerimize, sponsorlardan koçlarımıza ve oyuncularımıza kadar ligimizin Avrupa'nın en iyi liglerinden biri olmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.'' ifadelerini kullandı.
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