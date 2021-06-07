Son dakika: Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon Anadolu Efes! Fenerbahçe seriyi 3-0 kaybetti

Anadolu Efes, ikinci çeyreğe üst üste top kayıpları yaparak başladı. Kısa oyuncularıyla skor üreten Fenerbahçe Beko, 14. dakikayı 31-25 önde geçti. Bu dakikadan sonra Buğrahan Tuncer ve Singleton'ın etkili oyunuyla 15-0'lık seri yakalayan konuk ekip, 19. dakikayı 40-31 üstün kapattı. Temposunu kaybederek peş peşe top kayıpları yapan sarı-lacivertliler, bu çeyrekte yalnızca 7 sayı kaydetti. Hücumda etkili olmaya devam eden Anadolu Efes, soyunma odasına 44-32 önde girdi.

İkinci yarıya Anadolu Efes, etkili bir başlangıç yaptı. Topu iyi paylaşarak üst üste üç sayılık basketler bulan konuk takım, 23. dakikada farkı 21 sayıya çıkardı: 33-54. Skor üretmekte sorun yaşayan Fenerbahçe Beko, savunmada da iyi bir görüntü çizemedi. Rakibi karşısında 14. dakikadan bu yana 31-2'lik (33-56) seri yakalayan Anadolu Efes, 26. dakikada farkı da 26 sayıya yükseltti: 36-62. Çeyreğin sonunu yüksek tempoda oynayan lacivert-beyazlılar, final periyoduna 25 sayılık (47-72) avantajla gitti.