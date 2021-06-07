Fenerbahçe'de teknik direktörlük konusunda yeni isim! André Villas-Boas sesleri
Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu sonrası teknik direktörlük arayışları tüm hızıyla devam ediyor. Rafael Benitez başta olmak üzere Roger Schmidt, Marco Silva ve Paulo Fonseca ile temaslarda bulunan Fenerbahçe'de halkaya yeni eklenen isim belli oldu. İşte detaylar...
Fenerbahçe, bir yandan başkanlık seçimi ve bir yandan transferlerle ilgilenirken, gündemin 1. sırasına teknik direktör konusunu koymuş durumda.
Kanarya, Emre Belözoğlu ile yollarını ayırmasının ardından gündemine önemli isimleri almış ve tekliflerini, projesini sunmuştu. Bununla beraber Kanarya'nın Roger Schmidt, Marco Silva ve Paulo Fonseca gibi isimlerle de temasa geçtiği aktarılmıştı.
BENITEZ GELECEK
A Spor'un haberinde, dünyaca ünlü teknik direktör Rafael Benitez'in, Fenerbahçe ile görüşmek için İstanbul'a geleceği ifade edilmişti.
SON ADAY VILLAS-BOAS
Fransız basınının İspanyol Marca Gazetesi'ni kaynak gösterdiği haberde, son olarak Marsilya'yı çalıştıran André Villas-Boas'ın, Fenerbahçe'nin gündemine geldiği ifade edildi.
"SADECE FENERBAHÇE DEĞİL"
Öte yandan André Villas-Boas isminin sadece Fenerbahçe'nin listesinde olmadığı, Maurizio Sarri ile görüşen ancak henüz resmi sözleşmeye imza attırmayan Lazio'nun da hedefindeki ismin André Villas-Boas olduğu yazıldı.
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