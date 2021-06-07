Fenerbahçe'de teknik direktörlük konusunda yeni isim! André Villas-Boas sesleri

"SADECE FENERBAHÇE DEĞİL"

Öte yandan André Villas-Boas isminin sadece Fenerbahçe'nin listesinde olmadığı, Maurizio Sarri ile görüşen ancak henüz resmi sözleşmeye imza attırmayan Lazio'nun da hedefindeki ismin André Villas-Boas olduğu yazıldı.