07 Haziran 2021, Pazartesi
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Fenerbahçe'de teknik direktörlük konusunda yeni isim! André Villas-Boas sesleri

'de sonrası teknik direktörlük arayışları tüm hızıyla devam ediyor. başta olmak üzere , ve ile temaslarda bulunan Fenerbahçe'de halkaya yeni eklenen isim belli oldu. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi: 07.06.2021 Güncelleme Tarihi: 07.06.2021
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Fenerbahçe'de teknik direktörlük konusunda yeni isim! André Villas-Boas sesleri

, bir yandan başkanlık seçimi ve bir yandan transferlerle ilgilenirken, gündemin 1. sırasına teknik direktör konusunu koymuş durumda.

Kanarya, ile yollarını ayırmasının ardından gündemine önemli isimleri almış ve tekliflerini, projesini sunmuştu. Bununla beraber Kanarya'nın , ve gibi isimlerle de temasa geçtiği aktarılmıştı.

BENITEZ GELECEK

A Spor'un haberinde, dünyaca ünlü teknik direktör 'in, Fenerbahçe ile görüşmek için 'a geleceği ifade edilmişti.

SON ADAY VILLAS-BOAS

Fransız basınının İspanyol Marca Gazetesi'ni kaynak gösterdiği haberde, son olarak 'yı çalıştıran 'ın, Fenerbahçe'nin gündemine geldiği ifade edildi.

"SADECE FENERBAHÇE DEĞİL"

Öte yandan André Villas-Boas isminin sadece Fenerbahçe'nin listesinde olmadığı, ile görüşen ancak henüz resmi sözleşmeye imza attırmayan Lazio'nun da hedefindeki ismin André Villas-Boas olduğu yazıldı.

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