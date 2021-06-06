Galatasaray'a dünya yıldızı: Fernandinho için olumlu yanıt alındı
Galatasaray'da Fernandinho sesleri yükseliyor. Sarı Kırmızılı ekip Manchester City’den ayrılan 36 yaşındaki Fernandinho için harekete geçti. City ile yollarını ayıran Brezilyalı oyuncuyla kurulan ilk temastan olumlu yanıt alındı. Kariyerine en az 2 yıl daha devam etmek isteyen Fernandinho, City’deki performansıyla herkesi büyülemişti. İşte Fernandinho transferinin tüm ayrıntıları...
Galatasaray Manchester City'den ayrılan 36 yaşındaki Fernandinho için harekete geçti. City ile yollarını ayıran Brezilyalı oyuncuyla kurulan ilk temastan olumlu yanıt alındı. Kariyerine en az 2 yıl daha devam etmek isteyen Fernandinho City'deki performansıyla herkesi büyülemişti.
G.SARAY'A SICAK BAKIYOR
Bonservisinin elinde olması G.Saray'ın orta sahadaki bütün sorunlarını çözecek olması nedeniyle Sarı-Kırmızılılar Fernandinho'yu çok istiyor. Brezilyalı yıldız da bu teklife sıcak bakıyor.
ÖN SÖZLEŞME YAPILACAK
Kongre olmasına rağmen Florya'da yeni sezon planlamasına devam eden yönetim Fernandinho ile bir ön sözleşme yapıp yeni gelecek yönetime bırakmayı planlıyor.
FERNANDO'DAN BİLGİ ALDI
Galatasaray ve İstanbul hakkında Fernando'dan bilgi alan Fernandinho'nun Sarı-Kırmızılı kulübün teklifini bu nedenle ilk sıraya aldığı belirtildi.
Galatasaray Brezilyalı yıldıza bonservis ödemeyecek.
53 KEZ BREZİLYA FORMASI GİYDİ
Galatasaray'ın transfer etmek istediği Fernandinho, Yıldız oyuncu Brezilya Milli Takımı'nda 53 kez forma giydi. Bu maçlarda iki gol kaydetti.
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