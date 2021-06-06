07 Haziran 2021, Pazartesi
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Galatasaray'a dünya yıldızı: Fernandinho için olumlu yanıt alındı

'da sesleri yükseliyor. Sarı Kırmızılı ekip ’den ayrılan 36 yaşındaki Fernandinho için harekete geçti. ile yollarını ayıran Brezilyalı oyuncuyla kurulan ilk temastan olumlu yanıt alındı. Kariyerine en az 2 yıl daha devam etmek isteyen Fernandinho, City’deki performansıyla herkesi büyülemişti. İşte Fernandinho transferinin tüm ayrıntıları...

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Giriş Tarihi: 06.06.2021
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Galatasaray'a dünya yıldızı: Fernandinho için olumlu yanıt alındı

'den ayrılan 36 yaşındaki için harekete geçti. ile yollarını ayıran Brezilyalı oyuncuyla kurulan ilk temastan olumlu yanıt alındı. Kariyerine en az 2 yıl daha devam etmek isteyen Fernandinho City'deki performansıyla herkesi büyülemişti.

G.SARAY'A SICAK BAKIYOR
Bonservisinin elinde olması G.Saray'ın orta sahadaki bütün sorunlarını çözecek olması nedeniyle Sarı-Kırmızılılar Fernandinho'yu çok istiyor. Brezilyalı yıldız da bu teklife sıcak bakıyor.

ÖN SÖZLEŞME YAPILACAK


Kongre olmasına rağmen 'da yeni sezon planlamasına devam eden yönetim Fernandinho ile bir ön sözleşme yapıp yeni gelecek yönetime bırakmayı planlıyor.

FERNANDO'DAN BİLGİ ALDI
Galatasaray ve hakkında Fernando'dan bilgi alan Fernandinho'nun kulübün teklifini bu nedenle ilk sıraya aldığı belirtildi.

Galatasaray Brezilyalı yıldıza bonservis ödemeyecek.

53 KEZ BREZİLYA FORMASI GİYDİ
Galatasaray'ın transfer etmek istediği Fernandinho, Yıldız oyuncu 'nda 53 kez forma giydi. Bu maçlarda iki gol kaydetti.

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