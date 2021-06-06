Atletico Madrid'den Fenerbahçeli Berke Özer için servet!

6 milyon Euro önerilen oyuncunun kaleci Berke Özer olduğu, teklifi yapan kulübün de İspanya Ligi şampiyonu Atletico Madrid olduğu öğrenildi. Fenerbahçe yönetiminin 8.5 milyon Euro, bir sonraki satıştan da yüzde 15 pay istediği iddia edildi.