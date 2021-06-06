07 Haziran 2021, Pazartesi
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Atletico Madrid'den Fenerbahçeli Berke Özer için servet!

İspanyol devi , Fenerbahçeli için servet önerdi. Başkanı 'un medya toplantısında futbolcu satışından , , dışında yaklaşık 15 milyon Euro'luk satış yapacaklarını belirterek bir oyuncularına 6 milyon Euro'luk teklif geldiğini açıklamıştı. 6 milyon Euro önerilen oyuncunun kaleci Berke Özer olduğu, teklifi yapan kulübün de şampiyonu Atletico Madrid olduğu öğrenildi.

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Giriş Tarihi: 06.06.2021
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Atletico Madrid'den Fenerbahçeli Berke Özer için servet!

Fenerbahçe Başkanı 'un medya toplantısında futbolcu satışından , , dışında yaklaşık 15 milyon Euro'luk satış yapacaklarını belirterek bir oyuncularına 6 milyon Euro'luk teklif geldiğini açıklamıştı.

6 milyon Euro önerilen oyuncunun kaleci olduğu, teklifi yapan kulübün de şampiyonu olduğu öğrenildi. yönetiminin 8.5 milyon Euro, bir sonraki satıştan da yüzde 15 pay istediği iddia edildi.

Fenerbahçe, Berke Özer'i önceki sezon 'dan transfer etmişti. Sarı-Lacivertli kulüp ile A. Madrid'in Berke'nin transferi için görüşmelerini sürdürdüğü de gelen haberler arasında.

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