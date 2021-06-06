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Transfer sezonu ne zaman başlıyor? 2021-2022 yaz transfer dönemi ne zaman başlayacak? TFF duyurdu!

? Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun tamamlanmasının ardından kulüpler yeni sezon hazırlıklarına başladı. Transfer için görüşmeler sürerken, TFF tarafından transfer döneminin tarihi açıklandı. Futbolseverlerin yakından takip ettiği transfer sürecine ilişkin merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, transfer sezonu ne zaman başlıyor? 2021-2022 yaz ? İşte merak edilenler...

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Giriş Tarihi: 06.06.2021
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Transfer sezonu ne zaman başlıyor? 2021-2022 yaz transfer dönemi ne zaman başlayacak? TFF duyurdu!

? Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından 2021-2022 Süper Lig sezonuna ilişkin transfer dönemi açıklandı. Yaz transfer döneminin hangi tarihte başlayacağını merak eden futbolseverler, kkonu ile ilgili detayları araştırıyor. Peki, transfer sezonu ne zaman başlıyor? 2021-2022 yaz ? İşte cevaplar...

TRANSFER SEZONU NE ZAMAN BAŞLIYOR?

TFF'den yapılan açıklamaya göre, birinci transfer ve tescil dönemi 10 Haziran'da başlayacak ve 1 Eylül'de sona ereceği kaydedildi.

Ara transfer olarak da bilinen ikinci transfer ve tescil dönemin ise 5 Ocak 2022'de başlayacak ve 1 Şubat 2022 tarihinde tamamlanacak.

SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Süper Lig ve TFF 1. Lig; 13, 14, 15 ve 16 Ağustos 2021 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak. Süper Lig karşılaşmaları 23 Mayıs 2022 tarihinde sona ererken, TFF 1. Lig'de normal sezon 15 Mayıs 2022 tarihinde tamamlanacak.

MİLLİLERİN EURO 2020'DE FORMALARINDA TAŞIYACAKLARI İSİM VE NUMARALAR BELLİ OLDU

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, turnuvada İtalya, Galler ve İsviçre ile A Grubu'nda mücadele edecek millilerin formalarında taşıyacakları isimler ve numaralar şöyle:

1- Mert, 2- Zeki Çelik, 3- Demiral, 4- Çağlar, 5- Okay, 6- Ozan, 7- Cengiz Ünder, 8- Dorukhan, 9- Karaman, 10- Çalhanoğlu, 11- Yusuf Yazıcı, 12- Altay, 13- Umut, 14- Taylan, 15- Ozan Kabak, 16- Enes, 17- Burak, 18- Rıdvan, 19- Orkun, 20- Abdülkadir, 21- Kahveci, 22- Kaan, 23- Uğurcan, 24- Kerem, 25- Mert Müldür, 26- Dervişoğlu

Türkiye, EURO 2020'nin açılış maçında 11 Haziran Cuma günü Roma Olimpiyat Stadı'nda İtalya ile karşı karşıya gelecek. Milli takım, 16 Haziran'da Galler ve 20 Haziran'da ise İsviçre ile Bakü Olimpiyat Stadı'nda karşılaşacak.

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