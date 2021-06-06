Transfer sezonu ne zaman başlıyor? 2021-2022 yaz transfer dönemi ne zaman başlayacak? TFF duyurdu!

Transfer sezonu ne zaman başlıyor? Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından 2021-2022 Süper Lig sezonuna ilişkin transfer dönemi açıklandı. Yaz transfer döneminin hangi tarihte başlayacağını merak eden futbolseverler, kkonu ile ilgili detayları araştırıyor. Peki, transfer sezonu ne zaman başlıyor? 2021-2022 yaz transfer dönemi ne zaman başlayacak? İşte cevaplar...

TRANSFER SEZONU NE ZAMAN BAŞLIYOR?

TFF'den yapılan açıklamaya göre, birinci transfer ve tescil dönemi 10 Haziran'da başlayacak ve 1 Eylül'de sona ereceği kaydedildi.

Ara transfer olarak da bilinen ikinci transfer ve tescil dönemin ise 5 Ocak 2022'de başlayacak ve 1 Şubat 2022 tarihinde tamamlanacak.