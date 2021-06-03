Galatasaray Halil Akbunar'ı transfer etmek için düğmeye bastı
Son dakika haberine göre; Şampiyonluğu averaj ile Beşiktaş'a kaptıran Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Alpaslan Öztürk ve Aytaç Kara ile prensip anlaşmasına varan sarı kırmızılılar, Halil Akbunar transferi için düğmeye bastı.
Göztepe'de geride bıraktığımız sezonda etkili performansıyla A Milli Takım'a kadar yükselen Halil Akbunar transferin gözde ismi.
Trabzonspor'un da radarında yer alan milli yıldıza Galatasaray'ın önümüzdeki günlerde resmi teklif götüreceği öğrenildi.
19 Haziran'da yeni başkanını seçecek sarı-kırmızılı kulüpte adayların çoğu teknik direktör Fatih Terim'le çalışacağını açıklamıştı. Tecrübeli hoca sözleşmesi sona erse de yeni sezon öncesi transfer raporunu yönetime iletmişti. Halil Akbunar, Terim'in gözdeleri arasında yer alıyor.
40 MAÇTA, 9 GOL, 13 ASİST
Sakatlığı nedeniyle A Milli Takım kadrosundan çıkarılan 27 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'de 40 maçta da görev alarak istikrarıyla dikkat çekti. Halil sarı-kırmızılı formayla 9 gol, 13 asistlik performansıyla tam 22 gole katkıda bulundu.
Sarı-kırmızılılar Göztepe forması giyen Alpaslan Öztürk ve Kasımpaşa'nın orta saha oyuncusu Aytaç Kara ile prensip anlaşmasına varmıştı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? YKS sınav yerleri belli oldu mu? İşte detaylar...
- Beklenen açıklama sonunda geldi... La Casa De Papel 5. sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix La Casa De Papel fragmanı...
- Masumlar Apartmanı'nda kafa karıştıran iddia! Farah Zeynep Abdullah'ın hamlesi aklı firar ettirdi...
- Mayıs ayı enflasyon tahmini nedir? Mayıs ayı enflasyonu ne zaman açıklanacak? TÜFE - ÜFE...
- Emekliye zam müjdesi! SSK, SGK ve Bağkur Temmuz maaş zammı ne kadar olacak? 550 TL ile...
- Harekete geçildi, talepler patladı! 0.99 kredi müjdesi! Ford, Toyota, Kia, Hyundai, Fiat...
- LGS genelgesi son dakika: LGS sınav giriş belgesi alınacak mı? LGS giriş belgesi nereden, nasıl alınır?
- Ve sonunda belli oldu! Başvurup kabul edilenlere 100.000 TL hibe verilecek! Şartları ise...
- Öğretmen, akademisyenler ne zaman aşılanacak? Öğretmenlere aşı zorunlu mu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca...
- Ziraat Bankası satışa çıkardı! 53.000, 85.000, 105.000 TL'ye kadar ikinci el araç imkanı! Fırsat olarak...
- Ve son dakika değişti! 2 ay uzatıldı, bankalar damping yaptı! 10.000 - 20.000 - 30.000 TL'ye mevduat faizi oranları...
- İl dışı tayin ataması ne zaman yapılacak 2021? 2021 yılı il dışı atama takvimi belli oldu mu? Taban puanları...