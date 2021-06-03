03 Haziran 2021, Perşembe
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Galatasaray Halil Akbunar'ı transfer etmek için düğmeye bastı

Son dakika haberine göre; Şampiyonluğu averaj ile 'a kaptıran 'da transfer çalışmaları devam ediyor. ve ile prensip anlaşmasına varan sarı kırmızılılar, transferi için düğmeye bastı.

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Giriş Tarihi: 03.06.2021 Güncelleme Tarihi: 03.06.2021
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Galatasaray Halil Akbunar'ı transfer etmek için düğmeye bastı

'de geride bıraktığımız sezonda etkili performansıyla 'a kadar yükselen transferin gözde ismi.

'un da radarında yer alan milli yıldıza 'ın önümüzdeki günlerde resmi teklif götüreceği öğrenildi.

19 Haziran'da yeni başkanını seçecek sarı-kırmızılı kulüpte adayların çoğu teknik direktör 'le çalışacağını açıklamıştı. Tecrübeli hoca sözleşmesi sona erse de yeni sezon öncesi transfer raporunu yönetime iletmişti. Halil Akbunar, Terim'in gözdeleri arasında yer alıyor.

40 MAÇTA, 9 GOL, 13 ASİST

Sakatlığı nedeniyle A Milli Takım kadrosundan çıkarılan 27 yaşındaki futbolcu, 'de 40 maçta da görev alarak istikrarıyla dikkat çekti. Halil sarı-kırmızılı formayla 9 gol, 13 asistlik performansıyla tam 22 gole katkıda bulundu.

Sarı-kırmızılılar Göztepe forması giyen ve 'nın orta saha oyuncusu ile prensip anlaşmasına varmıştı.

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