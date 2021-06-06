Beşiktaş'a Kolombiyalı yıldız! Borre'nin Kartal'dan istediği ücret belli oldu
Yeni sezonda santrfor sorunu yaşamak istemeyen Beşiktaş, iyi bir 9 numara alarak sezona iddialı girmek istiyor. Siyah-beyazlılar, River Plate ile sözleşmesi sona eren Kolombiyalı forvet Santos Borre ile temaslara başladı. 4 sezon formasını giydiği Arjantin ekibiyle nikah tazelemeyen oyuncunun Avrupa'ya dönme isteği olduğu ve teklifleri değerlendirmeye aldığı kaydedildi. Borre'nin 2 milyon Euro net maaş ve bir miktar da imza parası istediği öğrenildi. İşte Beşiktaş'ın Borre transferiyle ilgili son gelişmeler...
Beşiktaş'ın yeni sezonda kadrosunu güçlendirmek için forvet çalışmaları sürerken rota Güney Amerika'ya çevrildi.
Siyah-beyazlılar, River Plate ile sözleşmesi sona eren Kolombiyalı forvet Santos Borre ile temaslara başladı.
Borre'nin 2 milyon Euro net maaş ve bir miktar da imza parası istediği öğrenildi.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Maaş zammı netleşiyor! 4D'li taşeron ve kamu işçisine ne kadar zam yapılacak? Yüzdelik dilim maaş zammı...
- BİM'den onlarca yeni işçi alımı müjdesi! Deneyimsiz acil personel alımı yapılacak! Depocu, kasiyer, reyon elemanı...
- meb.gov.tr: LGS 2021 soruları ve cevapları burada! Sözel ve sayısal LGS soru kitapçığı ve cevap anahtarı tam liste
- Deniz salyası nedir? Denizde müsilaj neden olur? Deniz salyası nasıl geçer, çözümü var mı?
- LGS lise taban puanları açıklandı mı? 2021 MEB lise taban puanlar ve yüzdelik dilimler belli oldu mu? Son durum...
- LGS salon görevli ücretleri ne zaman ödenecek? 2021 MEB sınav görevli ücretleri ne kadar, kaç lira?
- MEB duyurdu! Bu hafta karneler alınacak mı? Karneler ne zaman verilecek? 2021 okullar ne zaman kapanacak?
- Mayıs ayı nakdi ücret desteği ne zaman yatacak? 7 Haziran nakdi ücret desteği yattı mı? Ödeme takvimi...
- Hızla yayılıyor! Türkiye'de de görüldü! MIS-C sendromu nedir? MIS-C hastalığı belirtileri neler?
- BİM'den yaz kampanyası! 8 Haziran 2021 Salı BİM Aktüel ürünler kataloğuna indirim furyası! İşte güncel liste...
- Emekliler çifte bayram yaşayacak! SSK Bağ-Kur emekli maaşı Temmuz zammı ne kadar? 2021 2. bayram ikramiyesi...
- Dolarda son dakika hareketliliği! 7 Haziran dolar kuru ne kadar, kaç TL oldu? Canlı döviz kuru