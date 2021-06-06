07 Haziran 2021, Pazartesi
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Beşiktaş'a Kolombiyalı yıldız! Borre'nin Kartal'dan istediği ücret belli oldu

Yeni sezonda santrfor sorunu yaşamak istemeyen , iyi bir 9 numara alarak sezona iddialı girmek istiyor. Siyah-beyazlılar, ile sözleşmesi sona eren Kolombiyalı forvet ile temaslara başladı. 4 sezon formasını giydiği ekibiyle nikah tazelemeyen oyuncunun 'ya dönme isteği olduğu ve teklifleri değerlendirmeye aldığı kaydedildi. Borre'nin 2 milyon Euro net maaş ve bir miktar da imza parası istediği öğrenildi. İşte Beşiktaş'ın Borre transferiyle ilgili son gelişmeler...

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Giriş Tarihi: 06.06.2021
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Beşiktaş'a Kolombiyalı yıldız! Borre'nin Kartal'dan istediği ücret belli oldu

Beşiktaş'ın yeni sezonda kadrosunu güçlendirmek için forvet çalışmaları sürerken rota 'ya çevrildi.

Siyah-beyazlılar, ile sözleşmesi sona eren Kolombiyalı forvet ile temaslara başladı.

4 sezon formasını giydiği ekibiyle nikah tazelemeyen oyuncunun 'ya dönme isteği olduğu ve teklifleri değerlendirmeye aldığı kaydedildi.

Borre'nin 2 milyon Euro net maaş ve bir miktar da imza parası istediği öğrenildi.

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