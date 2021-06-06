Beşiktaş'ın yıldızı Vincent Aboubakar Trabzonspor'a mı gidiyor? Flaş iddia

Beşiktaş'ın şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan ancak sakatlığı nedeniyle ligin son haftalarında forma giyemeyen Vincent Aboubakar'la ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Beşiktaş'la henüz sözleşme uzatma konusunda anlaşmaya varamayan Aboubakar'ın, menajeri tarafından Trabzonspor'a teklif edileceği bildirildi.