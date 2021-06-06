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Beşiktaş'ın yıldızı Vincent Aboubakar Trabzonspor'a mı gidiyor? Flaş iddia

Son şampiyon ile muhteşem bir performans sergileyen ve sözleşme uzatıp uzatmayacağı henüz belli olmayan Aboubakar'da gelişmesi yaşandı. Golcü futbolcunun menajerinin, 'un kapısını çalacağı iddia edildi.

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Giriş Tarihi: 06.06.2021 Güncelleme Tarihi: 06.06.2021
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Beşiktaş'ın yıldızı Vincent Aboubakar Trabzonspor'a mı gidiyor? Flaş iddia

'ın şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan ancak sakatlığı nedeniyle ligin son haftalarında forma giyemeyen 'la ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Beşiktaş'la henüz sözleşme uzatma konusunda anlaşmaya varamayan Aboubakar'ın, menajeri tarafından 'a teklif edileceği bildirildi.

Kamerunlu golcünün menajeri Pini Zahavi'nin, Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan'dan randevu talep ettiği ifade edilirken, Doğan'ın henüz dönüş yapmadığı kaydedildi. Öte yandan menajer Zahavi'nin, Aboubakar'ı 'ya verilen ücret karşılığında Trabzonspor'a önereceği bilgisi Doğan'a ulaştırıldı.

Beşiktaş'ta başkan 'nin, önerilen ücret konusunda anlaşmaya varamayan menajer Pini Zahavi'ye, "Aboubakar'ın herhangi bir rakibime gitmesinden rahatsız olsam. Benim şartlarım belli" dediği de öne sürülmüştü.

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