Beşiktaş'ın yıldızı Vincent Aboubakar Trabzonspor'a mı gidiyor? Flaş iddia
Son şampiyon Beşiktaş ile muhteşem bir performans sergileyen ve sözleşme uzatıp uzatmayacağı henüz belli olmayan Aboubakar'da son dakika gelişmesi yaşandı. Golcü futbolcunun menajerinin, Trabzonspor'un kapısını çalacağı iddia edildi.
Beşiktaş'ın şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan ancak sakatlığı nedeniyle ligin son haftalarında forma giyemeyen Vincent Aboubakar'la ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Beşiktaş'la henüz sözleşme uzatma konusunda anlaşmaya varamayan Aboubakar'ın, menajeri tarafından Trabzonspor'a teklif edileceği bildirildi.
Kamerunlu golcünün menajeri Pini Zahavi'nin, Trabzonspor Kulübü Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan'dan randevu talep ettiği ifade edilirken, Doğan'ın henüz dönüş yapmadığı kaydedildi. Öte yandan menajer Zahavi'nin, Aboubakar'ı Gervinho'ya verilen ücret karşılığında Trabzonspor'a önereceği bilgisi Doğan'a ulaştırıldı.
Beşiktaş'ta başkan Ahmet Nur Çebi'nin, önerilen ücret konusunda anlaşmaya varamayan menajer Pini Zahavi'ye, "Aboubakar'ın herhangi bir rakibime gitmesinden rahatsız olsam. Benim şartlarım belli" dediği de öne sürülmüştü.
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