Beşiktaş haberleri bugün | Şampiyon Beşiktaş'ta 10 futbolcunun sözleşmesi sona erdi

VALENTIN ROSIER (KİRALIK)

Şampiyonlukta Ghezzal, Aboubakar, Larin gibi katkısı olan isimlerden birisi de Valentin Rosier. Sporting Lizbon'dan sezon başında kiralanan 24 yaşındaki sağ bek oyuncusu siyah beyazlı takımda kalmak istiyor. Takımın adeta neşe kaynağı olan Rosier için yönetim Portekiz kulübü ile görüşme içerisinde... Beşiktaş 4 milyon euroluk bir bonservis bedeliyle bu transferi bitimek istiyor.