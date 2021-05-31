Beşiktaş haberleri bugün | Şampiyon Beşiktaş'ta 10 futbolcunun sözleşmesi sona erdi
Bu sezon ligin dibinden gelerek şampiyon olan Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nı da müzesine götürerek yılı çifte kupayla kapattı. Transfer için hazırlıklarını tüm hızıyla sürdüren Beşiktaş'ta 10 futbolcunun sözleşmesi sona erdi.
Giriş Tarihi: 31.05.2021
12:41
Süper Lig'de sezonu şampiyon olarak tamamlayan ayrıca Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Beşiktaş'ta hem kiralık hem de sözleşmesi bulunan toplamda 10 futbolcunun kontratı sona erdi
GALERİ DEVAM EDİYOR
Siyah beyazlılar, bu oyuncular arasından bazıları ile yola devam etmek istiyor. İşte Beşiktaş'ta sözleşmesi sona eren futbolcular ve yeni sezon öncesinde bu futbolcular ile ilgili Sergen Yalçın'ın vereceği karar
UTKU YUVAKURAN
Geçtiğimiz sezon Ersin Destanoğlu'nun arkasında kalan Utku Yuvakuran'ın sözleşmesi bu sezon sona erdi. 23 yaşındaki genç file bekçisi ile 3 yıllık yeni sözleşme yapılması planlanıyor. Henüz resmi bir açıklama gelmedi.
FRANSISCO MONTERO (KİRALIK)
Atletico Madrid'den sezon başında kiralık olarak kadroya katılan Francisco Montero, Vida ve Welinton'un arkasında kalarak fazla forma şansı bulamadı. Sergen Yalçın'ın gelecek sezon için kurmak istediği Şampiyonlar Ligi kadrosunda Montero'nun yer almayacağı bu nedenle bir sezon daha kiralamak istemediği gelen bilgiler arasında...
VALENTIN ROSIER (KİRALIK)
Şampiyonlukta Ghezzal, Aboubakar, Larin gibi katkısı olan isimlerden birisi de Valentin Rosier. Sporting Lizbon'dan sezon başında kiralanan 24 yaşındaki sağ bek oyuncusu siyah beyazlı takımda kalmak istiyor. Takımın adeta neşe kaynağı olan Rosier için yönetim Portekiz kulübü ile görüşme içerisinde... Beşiktaş 4 milyon euroluk bir bonservis bedeliyle bu transferi bitimek istiyor.