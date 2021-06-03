Son 10 yılın derbi şampiyonu kim? Beşiktaş mı? Fenerbahçe mi? Galatasaray mı? İşte devlerin derbi karnesi...
Derbiler futbolun tadı tuzu. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın karşı karşıya geldiği mücadeleler deyim yerindeyse Türkiye'de hayatı durduruyor. Peki, son 10 yılda Süper Lig'deki derbiler göz önüne alındığında hangi takım daha başarılı? İşte Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın derbi karnesi...
Türkiye'de zorluk ve rekabet düzeyi olarak en gözde derbi Fenerbahçe ve Galatasaray'ın karşı karşıya geldiği mücadeleler. Ezeli rakipler son 10 sezonda Süper Lig'de 24 defa karşı karşıya geldi. Söz konusu mücadelelerde Fenerbahçe 7, Galatasaray 6 defa galip geldi. Ezeli rakiplerin kozlarını paylaştığı 11 mücadelede ise kazanan çıkmadı.
Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanan 12 karşılaşmanın 4'ünü Fenerbahçe kazanırken, 2 karşılaşmada Galatasaray galip geldi. Ezeli rakiplerin karşı karşıya geldiği 6 maç berabere sonuçlandı.
BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE DERBİLERİ
Beşiktaş ve Fenerbahçe geride bıraktığımız 10 sezonda 24 defa karşı karşıya geldi. Fenerbahçe rakibini 9 defa mağlup ederken, Beşiktaş söz konusu derbilerde 6 kez galip geldi. Ezeli rakiplerin 9 randevusu berabere sonuçlandı.
Şükrü Saraçoğlu Stadyumunda oynanan 12 karşılaşmada Fenerbahçe 7 defa galip geldi. Beşiktaş, Kadıköy'de rakibini 1 kez mağlup etti. 4 karşılaşmaysa berabere sonuçlandı.
İnönü ve Vodafone Park'ta oynanan Beşiktaş - Fenerbahçe derbilerinden Beşiktaş 5 galibiyet çıkarttı. Fenerbahçe ise Kara Kartal'ın sahasında 2 defa güldü. 5 karşılaşmada kazanan olmadı.
Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin karşı karşıya geldiği 24 mücadelede 76 gol çıktı. 76 golün 34'ünü Beşiktaş, 42'sini ise Fenerbahçe kaydetti.
BEŞİKTAŞ - GALATASARAY DERBİLERİ
Beşiktaş ve Galatasaray geride kalan 10 sezonda 24 defa kozlarını paylaştı. Galatasaray ezeli rakibini 10 defa mağlup etmeyi başarırken, Beşiktaş 9 kez galip geldi. Ezeli rakiplerin 5 mücadelesi berabere bitti.
Ali Sami Yen ve Türk Telekom Stadı'nda oynanan mücadelelerde Galatasaray rakibini 7 defa yendi. Beşiktaş ise Galatasaray deplasmanında 3 kere güldü. Ezeli rakiplerin 2 mücadelesi ise berabere sonuçlandı.
İnönü, Vodafone Park ve Atatürk Olimpiyat Stadı'ndan oynanan 12 mücadelede ise Beşiktaş rakibini 6 defa yendi. Galatasaray, Beşiktaş'a 3 galibiyetle yanıt verdi. Ezeli rakiplerin 3 mücadelesinde ise kazanan çıkmadı.
Beşiktaş ve Galatasaray'ın karşı karşıya geldiği 24 maçta 52 gol kaydedildi. Galatasaray rakip ağlara 30 gol gönderdi, Beşiktaş, Galatasaray'a 22 golle yanıt verdi.
SON YILLARDAKİ DÜŞÜŞE RAĞMEN DERBİ ŞAMPİYONU FENERBAHÇE
Fenerbahçe, ezeli rakipleri Galatasaray ve Beşiktaş'la son 10 sezonda 48 defa karşı karşıya geldi. Sarı Lacivertliler söz konusu maçların 16'sını kazanırken, 12 defa mağlup oldu. Sarı Lacivertlilerin ezeli rakipleriyle 20 randevusu berabere sonuçlandı. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'a karşı 64 gol kaydetti, kalesinde ise 56 gol gördü. Sarı Lacivertliler bu sonuçlarla derbilerde 68 puan topladı. Fenerbahçe'yi 64 puanla Galatasaray takip ederken Beşiktaş 59 puanla 3. oldu.
GENEL TABLO
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? YKS sınav yerleri belli oldu mu? İşte detaylar...
- Beklenen açıklama sonunda geldi... La Casa De Papel 5. sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix La Casa De Papel fragmanı...
- Masumlar Apartmanı'nda kafa karıştıran iddia! Farah Zeynep Abdullah'ın hamlesi aklı firar ettirdi...
- Mayıs ayı enflasyon tahmini nedir? Mayıs ayı enflasyonu ne zaman açıklanacak? TÜFE - ÜFE...
- Emekliye zam müjdesi! SSK, SGK ve Bağkur Temmuz maaş zammı ne kadar olacak? 550 TL ile...
- Harekete geçildi, talepler patladı! 0.99 kredi müjdesi! Ford, Toyota, Kia, Hyundai, Fiat...
- LGS genelgesi son dakika: LGS sınav giriş belgesi alınacak mı? LGS giriş belgesi nereden, nasıl alınır?
- Ve sonunda belli oldu! Başvurup kabul edilenlere 100.000 TL hibe verilecek! Şartları ise...
- Öğretmen, akademisyenler ne zaman aşılanacak? Öğretmenlere aşı zorunlu mu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca...
- Ziraat Bankası satışa çıkardı! 53.000, 85.000, 105.000 TL'ye kadar ikinci el araç imkanı! Fırsat olarak...
- Ve son dakika değişti! 2 ay uzatıldı, bankalar damping yaptı! 10.000 - 20.000 - 30.000 TL'ye mevduat faizi oranları...
- İl dışı tayin ataması ne zaman yapılacak 2021? 2021 yılı il dışı atama takvimi belli oldu mu? Taban puanları...