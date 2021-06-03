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Son 10 yılın derbi şampiyonu kim? Beşiktaş mı? Fenerbahçe mi? Galatasaray mı? İşte devlerin derbi karnesi...

Derbiler futbolun tadı tuzu. , ve 'ın karşı karşıya geldiği mücadeleler deyim yerindeyse 'de hayatı durduruyor. Peki, son 10 yılda 'deki derbiler göz önüne alındığında hangi takım daha başarılı? İşte Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın derbi karnesi...

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.06.2021 Güncelleme Tarihi: 03.06.2021
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Son 10 yılın derbi şampiyonu kim? Beşiktaş mı? Fenerbahçe mi? Galatasaray mı? İşte devlerin derbi karnesi...

'de zorluk ve rekabet düzeyi olarak en gözde derbi ve 'ın karşı karşıya geldiği mücadeleler. Ezeli rakipler son 10 sezonda 'de 24 defa karşı karşıya geldi. Söz konusu mücadelelerde Fenerbahçe 7, Galatasaray 6 defa galip geldi. Ezeli rakiplerin kozlarını paylaştığı 11 mücadelede ise kazanan çıkmadı.

'nda oynanan 12 karşılaşmanın 4'ünü Fenerbahçe kazanırken, 2 karşılaşmada Galatasaray galip geldi. Ezeli rakiplerin karşı karşıya geldiği 6 maç berabere sonuçlandı.

Türk Telekom Stadyumunda oynanan 12 karşılaşmada Galatasaray 4 defa galip gelirken, Fenerbahçe ezeli rakibini 3 kez mağlup etmeyi bildi. 5 karşılaşmaysa eşitlikle son buldu.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın 24 karşılaşmasından 44 gol çıktı. Ezeli rakipler birbirlerine 22 gol atma başarısı gösterdi.

BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE DERBİLERİ

ve Fenerbahçe geride bıraktığımız 10 sezonda 24 defa karşı karşıya geldi. Fenerbahçe rakibini 9 defa mağlup ederken, Beşiktaş söz konusu derbilerde 6 kez galip geldi. Ezeli rakiplerin 9 randevusu berabere sonuçlandı.

Şükrü Saraçoğlu Stadyumunda oynanan 12 karşılaşmada Fenerbahçe 7 defa galip geldi. Beşiktaş, 'de rakibini 1 kez mağlup etti. 4 karşılaşmaysa berabere sonuçlandı.

ve 'ta oynanan Beşiktaş - Fenerbahçe derbilerinden Beşiktaş 5 galibiyet çıkarttı. Fenerbahçe ise 'ın sahasında 2 defa güldü. 5 karşılaşmada kazanan olmadı.

Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin karşı karşıya geldiği 24 mücadelede 76 gol çıktı. 76 golün 34'ünü Beşiktaş, 42'sini ise Fenerbahçe kaydetti.

BEŞİKTAŞ - GALATASARAY DERBİLERİ

Beşiktaş ve Galatasaray geride kalan 10 sezonda 24 defa kozlarını paylaştı. Galatasaray ezeli rakibini 10 defa mağlup etmeyi başarırken, Beşiktaş 9 kez galip geldi. Ezeli rakiplerin 5 mücadelesi berabere bitti.

ve 'nda oynanan mücadelelerde Galatasaray rakibini 7 defa yendi. Beşiktaş ise Galatasaray deplasmanında 3 kere güldü. Ezeli rakiplerin 2 mücadelesi ise berabere sonuçlandı.

İnönü, Vodafone Park ve 'ndan oynanan 12 mücadelede ise Beşiktaş rakibini 6 defa yendi. Galatasaray, Beşiktaş'a 3 galibiyetle yanıt verdi. Ezeli rakiplerin 3 mücadelesinde ise kazanan çıkmadı.

Beşiktaş ve Galatasaray'ın karşı karşıya geldiği 24 maçta 52 gol kaydedildi. Galatasaray rakip ağlara 30 gol gönderdi, Beşiktaş, Galatasaray'a 22 golle yanıt verdi.

VODAFONE PARK'TA BEŞİKTAŞ FARKI!

Beşiktaş, ezeli rakibi Galatasaray'la Vodafone Park'ta 5 kez karşı karşıya gelirken, söz konusu mücadelelerden 4 galibiyet ve 1 beraberlik çıkarttı. Beşiktaş'ın Vodafone Park'taki 10 golüne Aslan yalnızca 2 golle karşılık verebildi.

SON YILLARDAKİ DÜŞÜŞE RAĞMEN DERBİ ŞAMPİYONU FENERBAHÇE

Fenerbahçe, ezeli rakipleri Galatasaray ve Beşiktaş'la son 10 sezonda 48 defa karşı karşıya geldi. Sarı Lacivertliler söz konusu maçların 16'sını kazanırken, 12 defa mağlup oldu. Sarı Lacivertlilerin ezeli rakipleriyle 20 randevusu berabere sonuçlandı. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'a karşı 64 gol kaydetti, kalesinde ise 56 gol gördü. Sarı Lacivertliler bu sonuçlarla derbilerde 68 puan topladı. Fenerbahçe'yi 64 puanla Galatasaray takip ederken Beşiktaş 59 puanla 3. oldu.

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