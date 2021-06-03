Son 10 yılın derbi şampiyonu kim? Beşiktaş mı? Fenerbahçe mi? Galatasaray mı? İşte devlerin derbi karnesi...

Türkiye'de zorluk ve rekabet düzeyi olarak en gözde derbi Fenerbahçe ve Galatasaray'ın karşı karşıya geldiği mücadeleler. Ezeli rakipler son 10 sezonda Süper Lig'de 24 defa karşı karşıya geldi. Söz konusu mücadelelerde Fenerbahçe 7, Galatasaray 6 defa galip geldi. Ezeli rakiplerin kozlarını paylaştığı 11 mücadelede ise kazanan çıkmadı.