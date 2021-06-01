Son dakika | Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan yeni teknik direktör açıklaması
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, basın mensuplarıyla bir araya geldi. 3 yılda çeşitli teknik direktörlerle çalıştığını kaydeden Koç, "Emre Belözoğlu'na hizmetleri için teşekkür ediyorum. Emre Belözoğlu 5-10 yıl içinde çok başarılı olacaktır. Yabancı bir hoca istiyoruz, Emre sıcak bakmadı, düşünmek için zaman istedi" açıklaması yaptı.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Emre Belözoğlu'nun teknik direktörlüğe devam etmeyeceğini açıkladı. Ali Koç, "İçinde bulunduğumuz durumda, Emre Belözoğlu ile devam etme kararı çok riskli olacak." dedi.
İŞTE ALİ KOÇ'UN AÇIKLAMALARININ SATIRBAŞLARI:
İkinci seçeneği araştırıyoruz, çok kişiyle konuştuk. 12-13 Haziran'da Fenerbahçe kongresine özel bir izin alabilir miyiz dedik? Cumartesi konuşmalar, pazar sadece oy faslı oluyor bizde. Pazara sadık kalabilir miyiz diye düşünüyoruz ama zor gözüküyor. Olmazsa, 2 Haziran akşamına kadar duyuru yapacağız. 25-26 Haziran cuma cumartesi, bir daha değişmemek üzere inşallah seçim tarihini belirleyeceğiz.
Herkesin vakıf olduğu bir konu var, nisan ayında şampiyon, yok efendim Zorlu sezonu, Dilmen, Tatlı sezonları... Sonuç ortada. Bunları dillendirenler, bir daha bu konulara girmiyorlar. Bu bir norm haline geldi. Bizim dirençle karşılaşmamızın sebebi, biz eski köye yeni adet getirmeye çalışıyoruz. Uygun bir dille, centilmence, ortamı germeden de başarının gelebileceğini, adil rekabetin marka değeri için ne kadar önemli olduğunu belirttik.
Herkesin vakıf olduğu bir konu var, nisan ayında şampiyon, yok efendim Zorlu sezonu, Dilmen, Tatlı sezonları... Sonuç ortada. Bunları dillendirenler, bir daha bu konulara girmiyorlar. Bu bir norm haline geldi. Bizim dirençle karşılaşmamızın sebebi, biz eski köye yeni adet getirmeye çalışıyoruz. Uygun bir dille, centilmence, ortamı germeden de başarının gelebileceğini, adil rekabetin marka değeri için ne kadar önemli olduğunu belirttik.
TEKNİK DİREKTÖR KONUSU
"İnşallah bütün başkanlık dönemimi bir hocayla geçiririm dedim, hoca konusunda hedeflediğimiz kan uyuşmasını bir türlü yakalayamadık. Bu değişikliği yaptıkça birçok şey zincirleme etkileniyor. Biz de aynı hocayla devam ediyor olmayı isterdik. Emre Belözoğlu'na teşekkür ederim. Bugüne kadar yaptığı tüm hizmetler için teşekkür etmek istiyorum. Kendisinden ne istediysek, saf duygularla elinden gelenin en iyisini yapmak üzere, elini taşın altına koydu. Birçok konuda büyük artılar getirdi. En büyük hayali teknik direktör olmak olan bir insanın bu riski alma mecburiyeti yoktu. O geldikten sonra Fenerbahçelilerin beklentisine çok daha yakın bir seviyede futbol oynandı. Biz şampiyonluğu Sivas maçında kaçırdık." dedi.
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