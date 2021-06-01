Son dakika | Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan yeni teknik direktör açıklaması

İŞTE ALİ KOÇ'UN AÇIKLAMALARININ SATIRBAŞLARI:

İkinci seçeneği araştırıyoruz, çok kişiyle konuştuk. 12-13 Haziran'da Fenerbahçe kongresine özel bir izin alabilir miyiz dedik? Cumartesi konuşmalar, pazar sadece oy faslı oluyor bizde. Pazara sadık kalabilir miyiz diye düşünüyoruz ama zor gözüküyor. Olmazsa, 2 Haziran akşamına kadar duyuru yapacağız. 25-26 Haziran cuma cumartesi, bir daha değişmemek üzere inşallah seçim tarihini belirleyeceğiz.

Herkesin vakıf olduğu bir konu var, nisan ayında şampiyon, yok efendim Zorlu sezonu, Dilmen, Tatlı sezonları... Sonuç ortada. Bunları dillendirenler, bir daha bu konulara girmiyorlar. Bu bir norm haline geldi. Bizim dirençle karşılaşmamızın sebebi, biz eski köye yeni adet getirmeye çalışıyoruz. Uygun bir dille, centilmence, ortamı germeden de başarının gelebileceğini, adil rekabetin marka değeri için ne kadar önemli olduğunu belirttik.