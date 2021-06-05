05 Haziran 2021, Cumartesi
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Trabzonspor ve Fenerbahçe ile anılan Cengiz Ünder'in menajerinden flaş açıklama

Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin transfer listesinde olduğu iddia edilen Cengiz Ünder'in menajeri önemli açıklamalarda bulundu. "Adı geçen tüm takımlara saygı duyuyoruz" Ünder'in menajeri, oyuncusunun nerede oynamak istediğini duyurdu.

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Giriş Tarihi: 05.06.2021
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Trabzonspor ve Fenerbahçe ile anılan Cengiz Ünder'in menajerinden flaş açıklama

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City'de kiralık olarak forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder'in geleceği hakkında menajeri Mirsad Türkcan, açıklamalarda bulundu.

Türkcan, Türk kulüplerine saygı duyduklarını ancak Cengiz Ünder'in Avrupa'nın önemli liglerinde kariyerine devam etmek istediğini belirtti.

Türkcan yaptığı açıklamada "Son günlerde basında çıkan transfer iddialarından sonra açıklamayı yapma gereği duyduk. Öncelikle belirtmek isteriz ki adı geçen tüm takımlara saygı duyuyoruz fakat Cengiz Ünder ülkesini Avrupa'nın önemli liglerinde temsil ederek kariyerine devam etmek istiyor. Ayrıca, Cengiz'in şu andaki tek arzusu ve konsantrasyonu milli takımın EURO 2020'deki başarısı" ifadelerine yer verdi.

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