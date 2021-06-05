Son dakika | Galatasaray'da şok! Işın Çelebi başkanlık yarışından çekildi
Son dakika Galatasaray haberleri...Sarı kırmızılı kulübün başkan adaylarından Işın Çelebi yaptığı açıklamada yarıştan çekildiğini ifade etti. Hiçbir adayı desteklemeyeceğini belirten Işın Çelebi, seçime girmeyecek.
Galatasaray seçimi için son dakika gelişmesi yaşandı. Galatasaray'da Işın Çelebi, başkan adaylığından çekildi. Hiçbir adayı desteklemeyeceğini belirten Işın Çelebi, seçime girmeyecek.
Hiçbir adayı desteklemediğini belirten Işın Çelebi, seçime girmeyecek. Galatasaray'da, 19 Haziran'da 5 başkan adayı ile seçim yarışı yaşanacak
Galatasaray'da şu anda adaylar arasında Yiğit Şardan, Burak Elmas, Metin Öztürk, Eşref Hamamcıoğlu ve İbrahim Özdemir bulunuyor