Son dakika | Galatasaray'da başkanlık yarışı! Mustafa Cengiz adaylığını açıkladı

Galatasaray'da 29 Mayıs'ta yapılacak başkanlık seçimi öncesinde flaş gelişme. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Divan Kurulu Başkanlığı'na adaylık başvurusunda bulundu.

Daha önce yaptığı açıklamalarda adaylık konusunda kesin ifadelerde bulunmayan başkan Mustafa Cengiz, 29 Mayıs'ta gerçekleştirilecek olan seçimlerde adaylık başvurusunu Divan Kurulu'na gönderdi.