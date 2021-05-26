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Son dakika | Galatasaray'da başkanlık seçimi! Tarih belli oldu

Son dakika haberi...Galatasaray Kulübü, başkanlık seçiminin 18 Haziran Cuma günü 10.00-15.00 arası 'nde yapılacağını açıkladı.

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Giriş Tarihi: 26.05.2021 Güncelleme Tarihi: 26.05.2021
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Son dakika | Galatasaray'da başkanlık seçimi! Tarih belli oldu

Galatasaray Kulübü, başkanlık seçiminin 18 Haziran Cuma günü 10.00-15.00 arası Galatasaray Lisesi'nde yapılacağını duyurdu.

İŞTE O AÇIKLAMA
"29 Nisan 2021 tarihinde yapılacağı duyurulan Divan Kurulu Başkanlık Seçimini, geniş katılımlı Genel Kurul niteliği taşıdığından T.C. İçişleri Bakanlığının ilgili genelgesi uyarınca ileri bir tarihe ertelemiş ve seçim tarihini bilahare açıklayacağımızı duyurmuştuk. Yeni dönem (2021-2024) Divan Kurulu Başkanlık Seçimi, yetkili mercilerin izin vermesi şartıyla, 18 Haziran 2021 Cuma günü 10.00 -15.00 saatleri arasında Galatasaray Lisesi'nde yapılacaktır."

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