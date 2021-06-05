Katar 2022 Dünya Kupası güvenliğini Türk polisine emanet etti!
Son dakika haberine göre; 2022 Dünya Kupası organizasyonuna ev sahipliği yapacak olan Katar, güvenliğini Türk çevik kuvvet polisine emanet etti. Türk çevik kuvvet ilk kez yurt dışında büyük çaplı bir organizasyonun hayata geçirilmesinde güvenliği sağlama görevini üstlenecek.
Türkiye'de suç ve terör saldırılarına karşı başarılı operasyonlar gerçekleştiren emniyet güçleri, tecrübesini sınır dışına taşıyor. Türk çevik kuvvet ilk kez yurt dışında büyük çaplı bir organizasyonun hayata geçirilmesinde güvenliği sağlama görevini üstlenecek.
Milliyet'in haberine göre; Katar, ev sahipliğini yapacağı 2022 Dünya Kupası organizasyonunun güvenliğini, Türk çevik kuvvet polisine emanet etti. Türkiye ile Katar arasında bu konuda müzakereler yürütülürken, Katar'a gidecek özel kuvvet ve polisin sayısı, içeriği ve kapsamı karşılıklı niyet beyanı ve uygulama protokolü ile netleştirilecek.
NİYET MEKTUBU TAMAM
Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Katar heyeti ile anlaşmanın detaylarının müzakeresinin yapıldığını belirterek, "Büyük çaplı organizasyonlar gerçekleştirilirken suç ve terörle mücadele tedbirlerinin alınmasında iş birliği de yapılacak" dedi.
TBMM Dışişleri Komisyonu'nda Türkiye-Katar arasında büyük çaplı organizasyonların yerine getirilmesinde iş birliği konulu niyet mektubunun onaylanmasına ilişkin kanun teklifi kabul edildi. Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran, niyet mektubunun, 2022 Dünya Kupası hazırlıklarında güvenlik alanındaki iş birliğini güçlendirmek amacıyla imzalandığını belirterek, "Hedefimiz, her iki ülkenin ev sahipliği yaptığı büyük çaplı uluslararası organizasyonlarda güvenlik iş birliğimize dair hukuki bir çerçeve oluşturmak. Bu bağlamda öncelikle 2022 Dünya Kupası hazırlıklarında Katar tarafının talebi doğrultusunda bilgi ve tecrübe paylaşımı gerçekleştireceğiz" dedi.
'ASKERLER DEĞİL POLİS'
Komisyon üyelerinin, "Asker mi gidecek polis mi gidecek?" şeklindeki soruları üzerine Kıran, Türkiye'nin bu anlamda herhangi bir ülkeyle daha önce tecrübesi olmadığını belirterek, Türkiye'de bulunan Katar heyeti ile emniyet yetkilileri arasında görüşme trafiğinin sürdüğünü söyledi.
Kıran, "Askerlerimiz değil, polis kuvvetlerimiz, çevik kuvvetimiz bu kapsamda Katar'a gidecek. Katar'ın, başka ülkelerden de arayışları olduğunu biliyoruz ama bu kadar büyük çaplı ölçekte sadece Türkiye'nin desteği olacak 2022 organizasyonunda."
SUÇ VE TERÖR TEDBİRİ
İçişleri Bakanlığı Dış İlişkiler Daire Başkan Yardımcısı Burhan Bahadır İçmegiz de, anlaşma ile 2022 Dünya Kupası'nın güvenlik ve emniyetinin sağlanmasında hedef alanlardaki pratik uygulamalarda tecrübe paylaşımı yapılacağını belirtti.
"Büyük çaplı organizasyonların gerçekleştiği süreçte suçla ve terörle mücadele tedbirleri; büyük çaplı organizasyonlara ev sahipliği yapılmasına ilişkin saha çalışmalarına katılım sağlanması; karşılıklı ihtiyaç analizi ziyaretleri ve ikili görüşmeler; profesyonel, uzmanlık ve liderlik düzeyinde deneyim paylaşımı; uzmanlık ve yeterlilik kursları düzenlenmesi; uygulamalı eğitim ve tatbikat yaptırılması; eğitim projeleri ve programlarının sunulması; ikili organizasyonlar, çalıştaylar ve konferanslar yapılacak."
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