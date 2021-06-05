Katar 2022 Dünya Kupası güvenliğini Türk polisine emanet etti!

'ASKERLER DEĞİL POLİS'

Komisyon üyelerinin, "Asker mi gidecek polis mi gidecek?" şeklindeki soruları üzerine Kıran, Türkiye'nin bu anlamda herhangi bir ülkeyle daha önce tecrübesi olmadığını belirterek, Türkiye'de bulunan Katar heyeti ile emniyet yetkilileri arasında görüşme trafiğinin sürdüğünü söyledi.

Kıran, "Askerlerimiz değil, polis kuvvetlerimiz, çevik kuvvetimiz bu kapsamda Katar'a gidecek. Katar'ın, başka ülkelerden de arayışları olduğunu biliyoruz ama bu kadar büyük çaplı ölçekte sadece Türkiye'nin desteği olacak 2022 organizasyonunda."