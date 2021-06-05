Neymar'a büyük şok! Taraftarlar saldırdı

Neye uğradığını şaşıran Brezilyalı bir anda yerde kaldı. O esnada ise 2 kişinin, oyuncunun ayakkabasını çalmaya çalıştığı görüldü. Güvenlik görevlilerin araya girmesiyle kurtulan Neymar, ayakkabılarını giyerek otele girdi.