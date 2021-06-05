05 Haziran 2021, Cumartesi
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Neymar'a büyük şok! Taraftarlar saldırdı

'nın güçlü takımlarından 'nin dünyaca ünlü yıldızı , ile kamp yaptığı otele girerken büyük bir şok yaşadı. Takım otobüsünden inen Brezilyalı yıldız, hayranlarının saldırısıyla neye uğradığını şaşırırken, 2 kişi ise oyuncunun ayakkabılarını çalmaya çalıştı.

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Giriş Tarihi: 05.06.2021 Güncelleme Tarihi: 05.06.2021
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Neymar'a büyük şok! Taraftarlar saldırdı

kadrosunda yer alan , için 'la oynayacakları maç öncesinde büyük bir şok yaşadı.

'nin dünyaca ünlü yıldızı, takım otobüsünden inip kamp yaptıkları otele gitmeye çalışırken saldırıya uğradı.

Neymar'ı gören hayranları etrafını sararken, 2 kişi ise oyuncunun üzerine atladı.

Neye uğradığını şaşıran Brezilyalı bir anda yerde kaldı. O esnada ise 2 kişinin, oyuncunun ayakkabasını çalmaya çalıştığı görüldü. Güvenlik görevlilerin araya girmesiyle kurtulan Neymar, ayakkabılarını giyerek otele girdi.

O anlar ise bir kişinin cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

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