Bomba Caner Erkin iddiası! ''Galatasaray'a gelebilirim''







CANER GİDERSE FİLİP NOVAK KALACAK

F.Bahçe'nin bir diğer tartışılan sol beki Filip Novak'ın durumu Caner Erkin'e bağlı. Eğer iddialar doğruysa ve Caner'le yollar ayrılırsa Novak büyük ihtimalle takımda kalacak. Çek yıldızın eski takımı Trabzonspor'la görüştüğü ve dönmek istediği öne sürülüyor.

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