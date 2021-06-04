04 Haziran 2021, Cuma
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Bomba Caner Erkin iddiası! ''Galatasaray'a gelebilirim''

Transfer döneminin en büyük iddialarından birisi ortaya atıldı. Geçtiğimiz sezon başında ’ye geri dönen ’le disiplinsiz hareketleri nedeniyle yeniden yolların ayrılacağı öne sürülüyor. İddialara göre kendisine takım arayan tecrübeli futbolcu, 'le temasa geçti ve "'a gelebilirim" dedi. İşte flaş gelişmenin detayları...

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Giriş Tarihi: 04.06.2021
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Bomba Caner Erkin iddiası! ''Galatasaray'a gelebilirim''
Kulisler bomba bir iddia ile çalkalanıyor. Başkanı Ali Koç önceki gün yaptığı açıklamada takımdan bazı isimlerin disiplinsiz hareketleri nedeniyle gönderileceğini söylemişti. Bu isimlerden birisinin de sezon başında yuvaya geri dönen olduğu öne sürülüyor

AYRILIK KARARI CANER'E İLETİLDİ
Ayrılık kararının Caner'e iletildiği ve milli futbolcunun kendisine takım aramaya başladığı da belirtiliyor. İddialara göre Caner şok bir hamle yaptı ve 'le temas sağladı.



"SİZ İSTERSENİZ GELEBİLİRİM!"
32 yaşındaki futbolcunun şu anda 'da bulunan Fatih Terim'le telefonda görüştüğü ve "Fenerbahçe'den ayrılıyorum. Eğer siz isterseniz 'a gelebilirim" dediği belirtildi.



SEZON BAŞI DA GÜNDEMDEYDİ
Caner sezon başında da Sarı-Kırmızılılar'ın gündemine gelmiş ancak 'tan ayrıldıktan sonra Fenerbahçe'ye dönmüştü. Yıldız futbolcu konusundaki gelişmeler merakla bekleniyor.

34 MAÇTA 9 ASİST
Caner geride bıraktığımız sezon Fenerbahçe formasıyla 34 maça çıktı. Yıldız futbolcu 9 asist yaptı.




CANER GİDERSE FİLİP NOVAK KALACAK
F.Bahçe'nin bir diğer tartışılan sol beki 'ın durumu Caner Erkin'e bağlı. Eğer iddialar doğruysa ve Caner'le yollar ayrılırsa Novak büyük ihtimalle takımda kalacak. Çek yıldızın eski takımı 'la görüştüğü ve dönmek istediği öne sürülüyor.

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