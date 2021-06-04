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LeBron ilk kez böyle bir hüsran yaşadı! Lakers ilk turda elendi

4 şampiyonluğu bulunan tarihinin en iyi oyuncularından , Lakers formasıyla adeta yıkıldı. Lakers'ın 'a kaybetmesiyle LeBron kariyerinde ilk kez birinci turda play-off'lara veda etti.

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Giriş Tarihi: 04.06.2021 Güncelleme Tarihi: 04.06.2021
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LeBron ilk kez böyle bir hüsran yaşadı! Lakers ilk turda elendi

play-off'larında 'ı 113-100 yenen Phoenix Suns, ilk tur serisini 4-2 kazandı.

NBA play-off'larına 2 maçla devam edildi. Geçen sezonun şampiyonu Lakers, 3-2 geride olduğu serinin 6. karşılaşmasında Suns'ı ağırladı. Kasığındaki sakatlık nedeniyle önceki maçı kaçıran Anthony Davis, Lakers'ın ilk 5'inde sahaya çıktı ancak yaklaşık 5 dakika sonra mücadeleyi terk etmek zorunda kaldı.

Batı'da normal sezonu 2. sırada bitirerek 11 yıl sonra play-off'lara yükselen Suns, Devin Booker'ın 47 sayı, 11 ribauntluk etkili oyunuyla müsabakayı kazandı ve konferans yarı finaline yükseldi.

Lakers'ta 29 sayı, 9 ribaunt, 7 asist, Dennis Schroder 20 sayı ve Kentavious Caldwell-Pope 19 sayıyla oynadı.

Yıldız oyuncu James, 4 NBA şampiyonluğu sığdırdığı kariyerinde ilk defa play-off'lara ilk turda veda etti.

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