LeBron ilk kez böyle bir hüsran yaşadı! Lakers ilk turda elendi
4 şampiyonluğu bulunan NBA tarihinin en iyi oyuncularından LeBron James, Lakers formasıyla adeta yıkıldı. Lakers'ın Phoneix Sun'a kaybetmesiyle LeBron kariyerinde ilk kez birinci turda play-off'lara veda etti.
SPOR AA
NBA play-off'larında Los Angeles Lakers'ı 113-100 yenen Phoenix Suns, Batı Konferansı ilk tur serisini 4-2 kazandı.
NBA play-off'larına 2 maçla devam edildi. Geçen sezonun şampiyonu Lakers, 3-2 geride olduğu serinin 6. karşılaşmasında Suns'ı ağırladı. Kasığındaki sakatlık nedeniyle önceki maçı kaçıran Anthony Davis, Lakers'ın ilk 5'inde sahaya çıktı ancak yaklaşık 5 dakika sonra mücadeleyi terk etmek zorunda kaldı.
Batı'da normal sezonu 2. sırada bitirerek 11 yıl sonra play-off'lara yükselen Suns, Devin Booker'ın 47 sayı, 11 ribauntluk etkili oyunuyla müsabakayı kazandı ve konferans yarı finaline yükseldi.
Lakers'ta LeBron James 29 sayı, 9 ribaunt, 7 asist, Dennis Schroder 20 sayı ve Kentavious Caldwell-Pope 19 sayıyla oynadı.
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