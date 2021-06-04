04 Haziran 2021, Cuma
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Beşiktaş'tan bomba hamle! Galatasaray'la sözleşmesi biten Fernandes için teklif yapıldı

transferde vitesi artırdı. Siyah Beyazlılar, ile kiralık sözleşmesi biten Portekizli genç yıldız için yönetimiyle temasa geçti. Beşiktaş'ın genç oyuncu için satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunduğu öğrenildi. Beşiktaş, Portekizlinin maaşını karşılamayı da taahhüt etti.

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Giriş Tarihi: 04.06.2021
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Beşiktaş'tan bomba hamle! Galatasaray'la sözleşmesi biten Fernandes için teklif yapıldı
Şampiyon , transfer atağına başladı. 'ni de hesaba katarak kadrosunu güçlendirmek isteyen Siyah-Beyazlı kurmaylar, geçtiğimiz sezon 'da kiralık olarak forma giyen Portekizli yıldız için düğmeye bastı.



Genel kurul nedeniyle Galatasaray'ın transferde ağır kalmasından yararlanan Beşiktaş, Gedson Fernandes için kulübüne satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulundu. Bunun yanında Beşktaş yönetimi oyuncunun maaşının tamamını karşılamayı da kabul etti.



Benfica kulübü Beşiktaş'ın bu teklifini değerledirmeye alırken Portekizli orta saha oyuncusunun menajeri ile de temasa geçildiği ve Siyah-Beyazlı kulübün gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olmasının oyuncuyu etkilediği de gelen haberler arasında. 22 yaşındaki yaşındaki Fernandes merkez orta sahada görev yapıyor.



Güncel piyasa değeri 12 milyon Euro olan Gedson Fernandes, 2 kez formasını da sırtına geçirdi.



LİZBON, ROSİER İÇİN TAVİZ VERMİYOR
Rosier'in bonservisini elinde tutan kulübü 6 milyon Euro'luk bonservis ücretinde indirime gitmiyor. kulübünün yeniden kiralamaya da sıcak bakmadığı öğrenildi.




YALÇIN İMZAYA YAKIN
Beşiktaş yönetimi sözleşmesi sona eren teknik direktör ile ilk görüşmeyi dün gerçekleştirdi. Sıcak bir atmosferde geçtiği öğrenilen ve Başkan Çebi'nin de yer aldığı görüşmede taraflar fikirlerini beyan etti. Sergen Yalçın'ın 2 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

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