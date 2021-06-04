Beşiktaş'tan bomba hamle! Galatasaray'la sözleşmesi biten Fernandes için teklif yapıldı
Beşiktaş transferde vitesi artırdı. Siyah Beyazlılar, Galatasaray ile kiralık sözleşmesi biten Portekizli genç yıldız Gedson Fernandes için Benfica yönetimiyle temasa geçti. Beşiktaş'ın genç oyuncu için satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunduğu öğrenildi. Beşiktaş, Portekizlinin maaşını karşılamayı da taahhüt etti.
Şampiyon Beşiktaş, transfer atağına başladı. Şampiyonlar Ligi'ni de hesaba katarak kadrosunu güçlendirmek isteyen Siyah-Beyazlı kurmaylar, geçtiğimiz sezon Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Portekizli yıldız Gedson Fernandes için düğmeye bastı.
Genel kurul nedeniyle Galatasaray'ın transferde ağır kalmasından yararlanan Beşiktaş, Gedson Fernandes için Benfica kulübüne satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulundu. Bunun yanında Beşktaş yönetimi oyuncunun maaşının tamamını karşılamayı da kabul etti.
Benfica kulübü Beşiktaş'ın bu teklifini değerledirmeye alırken Portekizli orta saha oyuncusunun menajeri ile de temasa geçildiği ve Siyah-Beyazlı kulübün gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olmasının oyuncuyu etkilediği de gelen haberler arasında. 22 yaşındaki yaşındaki Fernandes merkez orta sahada görev yapıyor.
Güncel piyasa değeri 12 milyon Euro olan Gedson Fernandes, 2 kez Portekiz Milli Takım formasını da sırtına geçirdi.
LİZBON, ROSİER İÇİN TAVİZ VERMİYOR
Rosier'in bonservisini elinde tutan Sporting Lizbon kulübü 6 milyon Euro'luk bonservis ücretinde indirime gitmiyor. Portekiz kulübünün yeniden kiralamaya da sıcak bakmadığı öğrenildi.
YALÇIN İMZAYA YAKIN
Beşiktaş yönetimi sözleşmesi sona eren teknik direktör Sergen Yalçın ile ilk görüşmeyi dün gerçekleştirdi. Sıcak bir atmosferde geçtiği öğrenilen ve Başkan Çebi'nin de yer aldığı görüşmede taraflar fikirlerini beyan etti. Sergen Yalçın'ın 2 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Haziran ayı nakdi ücret desteği ne zaman yatacak? Nakdi ücret desteği ayın kaçında yatar?
- İddialar sonrası nefesler tutuldu! Kurtlar Vadisi yeniden başlayacak mı? Son noktayı koydu...
- Çukur'da sezon finale giderken kafa karıştıran paylaşım! Damla Sönmez'in paylaşımı izleyenleri kahır etti...
- BMS Çelik ne zaman işlem görecek? BMS Çelik halka arz sonuçları ne zaman belli olacak?
- İlkokul, ortaokul, liseler ne zaman kapanacak? 2. dönem karneler ayın kaçında verilecek?
- Başvuruna 1471 TL ödeme imkanı! Birçok ilde başladı! Ödemeler banka hesapları üzerinden...
- Borç kapatma fırsatı! 10.000 - 20.0000 - 30.000 - 50.000 TL'ye kadar kredi veriliyor! Faizsiz olarak...
- EURO 2020 ne zaman, nerede oynanacak? Türkiye - İtalya maçı hangi tarihte oynanacak?
- Kredi çekmek isteyenler dikkat! Bu ayrıntıyı gözden kaçırmayın! İmza atığınız...
- 950 TL taksit ödemeyi kabul edenlere 50.000 TL araba fırsatı! Sudan ucuz kampanyalar! "Neden olmasın dedirtti"
- Dogecoin Coinbase ne zaman listelenecek? Dogecoin Coinbase ne kadar, kaç TL olacak? Uzmanların yorumları...
- 5 aylık enflasyon ile emekli maaş zammı ne kadar olacak? 2021 Temmuz emekli maaşı belli oldu mu?