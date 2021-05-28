Beşiktaş yeni sezonun ilk transferini yaptı! Salih Uçan ile prensip anlaşmasına varıldı

Fenerbahçe'den sonra Roma, Sion ve Empoli formalarını da giyen Uçan, bu sezon Alanya'daki performansıyla milli takım için de anılır oldu. Ancak Ajansspor'un haberine göre ligin son haftalarında geçirdiği sakatlık nedeniyle bu şansı kaybetti.

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