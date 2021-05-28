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Beşiktaş yeni sezonun ilk transferini yaptı! Salih Uçan ile prensip anlaşmasına varıldı

Son dakika haberi... ve 'nda mutlu sona ulaşan yeni sezon kadrosunu kurmak için kollarını sıvadı. Siyah-beyazlılar ile sözleşmesi sona eren ile prensip anlaşmasına vardı.

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Giriş Tarihi: 28.05.2021 Güncelleme Tarihi: 29.05.2021
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Beşiktaş yeni sezonun ilk transferini yaptı! Salih Uçan ile prensip anlaşmasına varıldı

Sezonu çifte kupayla kapatan , ilk transferinde mutlu sona ulaştı. Siyah-beyazlılar, Alanyaspor ile sözleşmesi 31 Mayıs'ta bitecek 'la prensipte anlaştı. 27 yaşındaki oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzalanacak.

9 YIL GECİKMELİ GELİYOR

Salih Uçan esasen Beşiktaş'a gecikmeli geliyor. Bucaspor'da parlayıp milli takımın da radarına girdiğinde siyah beyazlı kulüp de 2012 yılında Uçan için harekete geçmişti. Hatta oyuncunun Beşiktaş'a gelmesi an meselesiydi.

Ancak devreye giren Fenerbahçe, Bucaspor'a daha iyi bir bonservis bedeli teklif edince, Beşiktaş geri çekilmek zorunda kalmıştı. Bu kavuşma 9 yıl gecikmeli olarak gerçekleşecek.

MİLLİ TAKIM İÇİN DE ADAYDI AMA...

Salih Uçan bu sezon Süper Lig, ve Avrupa Ligi elemelerinde toplam 40 maçta sahaya çıktı. 27 yaşındaki merkez orta saha 3 gol atarken 7 de asiste imza attı.

Fenerbahçe'den sonra Roma, Sion ve Empoli formalarını da giyen Uçan, bu sezon Alanya'daki performansıyla milli takım için de anılır oldu. Ancak Ajansspor'un haberine göre ligin son haftalarında geçirdiği sakatlık nedeniyle bu şansı kaybetti.

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