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Fenerbahçeli yıldız Sosa ülkesine mi dönüyor? Estudiantes'ten açıklama geldi

'de flaş transfer gelişmesi... Fenerbahçe'nin Arjantinli yıldızı Jose Ernesto 'nın ismi ile anılmaya başlandı. Estudiantes Başkanı, Sosa'nın tatil için 'e gitmesiyle beraber çıkan transfer spekülasyonlarına dair konuştu. İşte Sosa'nın transferine ilişkin tüm ayrıntılar...

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Giriş Tarihi: 03.06.2021
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Fenerbahçeli yıldız Sosa ülkesine mi dönüyor? Estudiantes'ten açıklama geldi

Geçtiğimiz yaz transfer sezonunda eski kulübü 'in kendisine transfer teklifi yapmasına rağmen Jose Ernesto , 'ye imza atmış ve bu karar, 'de tepki görmüştü.



Yıldız futbolcu Fenerbahçe ile 2 yıllık sözleşme imzalamış ve KAP'A yaptığı açıklamada 2 sezon için toplamda 4.5 milyon euro ödeyeceğini açıklamıştı.

Sarı lacivertliler, gelecek sezon takımda maliyetlerin azalması için çalışmalarını yürütürken, ya da 'dan vazgeçmeyi düşünüyordu. Sarı lacivertliler bu bölge için maliyeti daha uygun isimlerle temas halindeydi.



Bununla beraber , 2020-21 sezonunun sona ermesinin ardından tatil için ülkesi Arjantin'e gitmiş ve bu yolculuk, Arjantin'de büyük yankı uyandırmıştı.

ESTUDIANTES BAŞKANI KONUŞTU
Bilindiği üzere Arjantin kulübü Estudiantes'te unutulmaz oyuncular arasında olan Sosa'yı, taraftarlar yeniden istiyor.

Arjantin kulübünün başkanı Martín Gorostegui, konu ile ilgili yaptığı konuşmada şu sözlere yer verdi;

"Jose'nin yeniden ülkemize dönmesini istediğimi inkar etmeyeceğim, bu bir gerçek. Estudiantes için o unulmaz bir oyuncu, onun futbolcunu seviyorum, geri dönmesini çok isterim. Geçmişte buna dair olasılıklar oldu.



Kulüp başkanı olmamın yanı sıra, ben bir Jose Sosa hayranıyım. Kim Jose'nin geri dönmesini istemez ki? Ancak bunlar, kişisel kararlar. Şu an için Estudiantes'e görüşüne dair bir durum söz konusu olmadı."

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