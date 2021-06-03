Fenerbahçeli yıldız Sosa ülkesine mi dönüyor? Estudiantes'ten açıklama geldi
Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmesi... Fenerbahçe'nin Arjantinli yıldızı Jose Ernesto Sosa'nın ismi Estudiantes ile anılmaya başlandı. Estudiantes Başkanı, Sosa'nın tatil için Arjantin'e gitmesiyle beraber çıkan transfer spekülasyonlarına dair konuştu. İşte Sosa'nın transferine ilişkin tüm ayrıntılar...
Geçtiğimiz yaz transfer sezonunda eski kulübü Estudiantes'in kendisine transfer teklifi yapmasına rağmen Jose Ernesto Sosa, Fenerbahçe'ye imza atmış ve bu karar, Arjantin'de tepki görmüştü.
Yıldız futbolcu Fenerbahçe ile 2 yıllık sözleşme imzalamış ve KAP'A yaptığı açıklamada 2 sezon için toplamda 4.5 milyon euro ödeyeceğini açıklamıştı.
Sarı lacivertliler, gelecek sezon takımda maliyetlerin azalması için çalışmalarını yürütürken, Luiz Gustavo ya da Jose Sosa'dan vazgeçmeyi düşünüyordu. Sarı lacivertliler bu bölge için maliyeti daha uygun isimlerle temas halindeydi.
Bununla beraber Jose Ernesto Sosa, 2020-21 sezonunun sona ermesinin ardından tatil için ülkesi Arjantin'e gitmiş ve bu yolculuk, Arjantin'de büyük yankı uyandırmıştı.
ESTUDIANTES BAŞKANI KONUŞTU
Bilindiği üzere Arjantin kulübü Estudiantes'te unutulmaz oyuncular arasında olan Sosa'yı, taraftarlar yeniden istiyor.
Arjantin kulübünün başkanı Martín Gorostegui, konu ile ilgili yaptığı konuşmada şu sözlere yer verdi;
"Jose'nin yeniden ülkemize dönmesini istediğimi inkar etmeyeceğim, bu bir gerçek. Estudiantes için o unulmaz bir oyuncu, onun futbolcunu seviyorum, geri dönmesini çok isterim. Geçmişte buna dair olasılıklar oldu.
Kulüp başkanı olmamın yanı sıra, ben bir Jose Sosa hayranıyım. Kim Jose'nin geri dönmesini istemez ki? Ancak bunlar, kişisel kararlar. Şu an için Estudiantes'e görüşüne dair bir durum söz konusu olmadı."
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