Fenerbahçeli yıldız Sosa ülkesine mi dönüyor? Estudiantes'ten açıklama geldi

ESTUDIANTES BAŞKANI KONUŞTU

Bilindiği üzere Arjantin kulübü Estudiantes'te unutulmaz oyuncular arasında olan Sosa'yı, taraftarlar yeniden istiyor.



Arjantin kulübünün başkanı Martín Gorostegui, konu ile ilgili yaptığı konuşmada şu sözlere yer verdi;



"Jose'nin yeniden ülkemize dönmesini istediğimi inkar etmeyeceğim, bu bir gerçek. Estudiantes için o unulmaz bir oyuncu, onun futbolcunu seviyorum, geri dönmesini çok isterim. Geçmişte buna dair olasılıklar oldu.