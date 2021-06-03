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Süper Lig'e Arturo Vidal bombası! Yıldız isim Türkiye'ye gelecek mi?

Gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen , orta sahasını güçlendirmek istiyor. Teknik direktör 'nın talimatıyla birlikte harekete geçen bordo-mavili ekip, aradığı yıldızı buldu. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi: 03.06.2021 Güncelleme Tarihi: 03.06.2021
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Süper Lig'e Arturo Vidal bombası! Yıldız isim Türkiye'ye gelecek mi?

Yeni sezonda şampiyonluk hasretine son vermek isteyen 'da transfer çalışmaları sürüyor. ve 'yu kadrosuna katan bordo-mavililer Sörloth transferi için de girişimlerini sıklaştırdı.

Fırtına'nın gündeminde olan bir diğer isim ise Slovak yıldız . Bordo-mavililer EURO 2020'de boy gösterecek yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak için yoğun mesai harcıyor. Fırtına bir yandan da alternatif isimlerle ilgili çalışmalara başladı.

orta sahaya tecrübeli ve marka bir oyun aklı arıyor. Bu yüzden devre arasında 'le görüşülmüştü. için Karagümrük'ten fikir alınmıştı.

'ın da gündemine de gelen ile 'da bordo-mavililere önerildi. Banega değil de Hamsik olmazsa Vidal için bir görüşme yapılması fikri ön plana çıktı. Inter ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan tecrübeli futbolcunun kadroda düşünülmediği iddia edilmişti.

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