Süper Lig'e Arturo Vidal bombası! Yıldız isim Türkiye'ye gelecek mi?
Gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen Trabzonspor, orta sahasını güçlendirmek istiyor. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın talimatıyla birlikte harekete geçen bordo-mavili ekip, aradığı yıldızı buldu. İşte detaylar...
Yeni sezonda şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Trabzonspor'da transfer çalışmaları sürüyor. Bruno Peres ve Gervinho'yu kadrosuna katan bordo-mavililer Sörloth transferi için de girişimlerini sıklaştırdı.
Fırtına'nın gündeminde olan bir diğer isim ise Slovak yıldız Marek Hamsik. Bordo-mavililer EURO 2020'de boy gösterecek yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak için yoğun mesai harcıyor. Fırtına bir yandan da alternatif isimlerle ilgili çalışmalara başladı.
Abdullah Avcı orta sahaya tecrübeli ve marka bir oyun aklı arıyor. Bu yüzden devre arasında Enzo Perez'le görüşülmüştü. Lucas Biglia için Karagümrük'ten fikir alınmıştı.
Galatasaray'ın da gündemine de gelen Arturo Vidal ile Ever Banega'da bordo-mavililere önerildi. Banega değil de Hamsik olmazsa Vidal için bir görüşme yapılması fikri ön plana çıktı. Inter ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan tecrübeli futbolcunun kadroda düşünülmediği iddia edilmişti.
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