03 Haziran 2021, Perşembe
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Galatasaray'a Aslan gibi sağ bek! Aranan kan Fransa'da bulundu

Seçimler yüzünden transferde yavaş kalan , alelacele çalışmalara başladı. Sarı Kırmızılıların ilk hedefi sağ bek mevkisine takviye yapmak. Bu suretle araştırmalarını sürdüren Galatasaray yönetimi aradığı ismi 'da buldu. ile olan sözleşmesi sona eren Senegalli oyuncu 'nin menajeri ile iletişime geçen Sarı-Kırmızılı kurmayların 3 yıllık teklif yaptığı öğrenildi.

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Galatasaray'a Aslan gibi sağ bek! Aranan kan Fransa'da bulundu

Seçimli genel kurul nedeniyle transferde biraz yavaş kalan , bu açığını mümkün olduğunca kapatmak istiyor.

Sarı-Kırmızılı kulübün transfer yapmak istediği mevkilerin başında gelen sağ bek pozisyonu için adres oldu.

ile olan sözleşmesi sona eren Senegalli oyuncu 'nin menajeri ile iletişime geçen Sarı-Kırmızılı kurmayların 3 yıllık teklif yaptığı öğrenildi.

Bonservisi elinde olduğu için isteyeni çok olan Senegalli sağ bekin menajeri ile olan temaslar tüm hızıyla devam ediyor. formasıyla 272 maça çıkan Sabaly, bu maçlarda 3 gol attı, 22 de asist yaptı.

28 yaşında ve 1.73 boyunda olan Sabaly, 23 kez formasını da sırtına geçirdi. Sabaly, Bordeaux kulübüne 2017 yılında takımından transfer olmuştu.

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