EURO 2020 ne zaman, nerede oynanacak? Türkiye - İtalya maçı hangi tarihte oynanacak?
EURO 2020 ne zaman, nerede oynanacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası için geri sayım başladı. Türkiye'nin de yer aldığı şampiyona heyecanla bekleniyor. İlk maç A Grubundaki Türkiye ile İtalya arasında gerçekleşecek. Geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle yapılamayan EURO 2020 bu yıl, İtalya'da başlayacak. İşte, EURO 2020 ne zaman, nerede oynanacak? Türkiye - İtalya maçı hangi tarihte oynanacak?
EURO 2020 ne zaman, nerede oynanacak? Türkiye - İtalya maçı hangi tarihte oynanacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 12 ülkede düzenlenecek şampiyonanın açılışı İltalya ve Türkiye maçı ile olacak. Roma Olimpiyat Stadı'nda yapılacak ilk mücadele 11 Haziran'da yapılacak. İşte, EURO 2020 ne zaman, nerede oynanacak? Türkiye - İtalya maçı hangi tarihte oynanacak?
EURO 2020 NE ZAMAN, NEREDE OYNANACAK?
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası, İtalya'nın başkentindeki Roma Olimpiyat Stadı'nda 11 Haziran'da yapılacak açılış maçıyla başlayacak. Londra'daki Wembley Stadı'nda 12 Temmuz'daki final müsabakasıyla sona erecek.
Grup maçları ve tarihleri
A Grubu: 12-13-17-21 Haziran (Roma-Olimpiyat Stadı, Bakü-Olimpiyat Stadı)
B Grubu: 13-17-18-22 Haziran (Kopenhag-Parken Stadı, Petersburg-Petersburg Stadı)
C Grubu: 14-18-22 Haziran (Amsterdam-Johan Cruyff Arena, Bükreş-Ulusal Arena)
D Grubu: 14-15-19-23 Haziran (Londra-Wembley Stadı, Glasgow-Hampden Park)
E Grubu: 15-19-20-24 Haziran (Bilbao-San Mames Stadı, Dublin-Dublin Arena)
F Grubu: 16-20-24 Haziran (Budapeşte-Puskas Arena, Münih-Allianz Arena)
EURO 2020 GRUPLARI
A GRUBU
İtalya
İsviçre
Türkiye
Galler
B GRUBU
Belçika
Rusya
Danimarka
Finlandiya
C GRUBU
Ukrayna
Hollanda
Avusturya
Kuzey Makedonya
D GRUBU
İngiltere
Hırvatistan
Çek Cumhuriyeti
İskoçya
E GRUBU
İspanya
Polonya
İsveç
Slovakya
F GRUBU
Almanya
Fransa
Portekiz
Macaristan
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- EURO 2020 ne zaman, nerede oynanacak? Türkiye - İtalya maçı hangi tarihte oynanacak?
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