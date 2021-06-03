03 Haziran 2021, Perşembe
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EURO 2020 ne zaman, nerede oynanacak? Türkiye - İtalya maçı hangi tarihte oynanacak?

ne zaman, nerede oynanacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. için geri sayım başladı. Türkiye'nin de yer aldığı şampiyona heyecanla bekleniyor. İlk maç A Grubundaki Türkiye ile İtalya arasında gerçekleşecek. Geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle yapılamayan EURO 2020 bu yıl, İtalya'da başlayacak. İşte, EURO 2020 ne zaman, nerede oynanacak? Türkiye - İtalya maçı hangi tarihte oynanacak?

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Giriş Tarihi: 03.06.2021
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EURO 2020 ne zaman, nerede oynanacak? Türkiye - İtalya maçı hangi tarihte oynanacak?

ne zaman, nerede oynanacak? Türkiye - İtalya maçı hangi tarihte oynanacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 12 ülkede düzenlenecek şampiyonanın açılışı İltalya ve Türkiye maçı ile olacak. Roma Olimpiyat Stadı'nda yapılacak ilk mücadele 11 Haziran'da yapılacak. İşte, EURO 2020 ne zaman, nerede oynanacak? Türkiye - İtalya maçı hangi tarihte oynanacak?

EURO 2020 NE ZAMAN, NEREDE OYNANACAK?

, İtalya'nın başkentindeki Roma Olimpiyat Stadı'nda 11 Haziran'da yapılacak açılış maçıyla başlayacak. 'daki 'nda 12 Temmuz'daki final müsabakasıyla sona erecek.

Grup maçları ve tarihleri

A Grubu: 12-13-17-21 Haziran (Roma-Olimpiyat Stadı, Bakü-Olimpiyat Stadı)

B Grubu: 13-17-18-22 Haziran (Kopenhag-, -)

C Grubu: 14-18-22 Haziran (Amsterdam-, Bükreş-)

D Grubu: 14-15-19-23 Haziran (Londra-Wembley Stadı, -)

E Grubu: 15-19-20-24 Haziran (Bilbao-, Dublin-)

F Grubu: 16-20-24 Haziran (Budapeşte-, Münih-)

EURO 2020 GRUPLARI

A GRUBU

İtalya
İsviçre
Türkiye
Galler

B GRUBU

Belçika
Rusya
Danimarka
Finlandiya

C GRUBU

Ukrayna
Hollanda
Avusturya
Kuzey Makedonya

D GRUBU

İngiltere
Hırvatistan
Çek Cumhuriyeti
İskoçya

E GRUBU

İspanya
Polonya
İsveç
Slovakya

F GRUBU

Almanya
Fransa
Portekiz
Macaristan

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