EURO 2020 ne zaman, nerede oynanacak? Türkiye - İtalya maçı hangi tarihte oynanacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 12 ülkede düzenlenecek şampiyonanın açılışı İltalya ve Türkiye maçı ile olacak. Roma Olimpiyat Stadı'nda yapılacak ilk mücadele 11 Haziran'da yapılacak. İşte, EURO 2020 ne zaman, nerede oynanacak? Türkiye - İtalya maçı hangi tarihte oynanacak?

EURO 2020 NE ZAMAN, NEREDE OYNANACAK?

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası, İtalya'nın başkentindeki Roma Olimpiyat Stadı'nda 11 Haziran'da yapılacak açılış maçıyla başlayacak. Londra'daki Wembley Stadı'nda 12 Temmuz'daki final müsabakasıyla sona erecek.