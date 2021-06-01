01 Haziran 2021, Salı
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Haberler Spor Haberleri Fenerbahçe'ye yeni Zlatan! Sarı Lacivertliler Danimarkalı genç yıldıza kanca taktı

Fenerbahçe'ye yeni Zlatan! Sarı Lacivertliler Danimarkalı genç yıldıza kanca taktı

'de flaş transfer gelişmesi... Yeni sezonun şampiyon kadrosunu oluşturmak isteyen Fenerbahçe, geleceğe yatırım yapmaktan da geri durmuyor. Fenerbahçe bir yandan tecrübeli isimlerle ilgilenirken bir yandan da ileride pazarlayabileceği genç yeteneklerle ilgileniyor. Sarı-lacivertliler, 'Yeni Zlatan Ibrahimovic' olarak adlandırılan 17 yaşındaki golcü 'in peşinde… ekibi 'nin formasını giyen genç yeteneğin kulübüyle olan sözleşmesi 2022 yılında sona eriyor. Güncel piyasa değeri 500 bin Euro olan Faghir, 2020-21 sezonunda ligde 4 maçta 1 gol kaydetti.

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Giriş Tarihi: 01.06.2021
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Fenerbahçe'ye yeni Zlatan! Sarı Lacivertliler Danimarkalı genç yıldıza kanca taktı

Fenerbahçe bir yandan tecrübeli isimlerle ilgilenirken bir yandan da ileride pazarlayabileceği genç yeteneklerle ilgileniyor. Sarı-lacivertliler, 'Yeni Zlatan Ibrahimovic' olarak adlandırılan 17 yaşındaki golcü Wahid Faghir'in peşinde… Danimarka ekibi Vejle'nin formasını giyen genç yeteneğin kulübüyle olan sözleşmesi 2022 yılında sona eriyor.

Güncel piyasa değeri 500 bin Euro olan Faghir, 2020-21 sezonunda ligde 4 maçta 1 gol kaydetti. Fenerbahçe Yönetimi'nin önümüzdeki günlerde Faghir için Danimarka kulübünün yetkilileriyle bir araya gelmesi bekleniyor.

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