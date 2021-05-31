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Fenerbahçe transferde atağa kalktı! İşte Fenerbahçe'nin transfer listesi

Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan ancak 'i 3. sırada tamamlayan 'de yönetim yeni sezon öncesi transferde atağa kalktı. Sarı lacivertli takımın listesi ortaya çıktı.

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Giriş Tarihi: 31.05.2021 Güncelleme Tarihi: 31.05.2021
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Fenerbahçe transferde atağa kalktı! İşte Fenerbahçe'nin transfer listesi

'de mutlu sona ulaşamayarak taraftarını büyük hayal kırıklığına uğratan yönetimi yeni sezon öncesi transferde atağa kalktı. Fatih Karagümrük'ten ve ile anlaşan Sarı-Lacivertliler'in listesinde Süper Lig'den 6 isim daha var.

Yeni sezon öncesi kadrosunu 5-6 nokta transferle güçlendirmek isteyen Fenerbahçe gözünü bir kez daha Süper Lig'in yıldızlarına dikti.

Sarı-Lacivertliler geçen sezon başında , , Gökhan, Caner, , , ve gibi ligimizin önemli isimlerini kadrosuna katmıştı.

Takvim'in haberine göre; Fenerbahçe yönetimi uyum sorununu en aza indirmek için yine transferlerin büyük kısmını yurt içinden gerçekleştirmeyi hedefliyor.

ALİ KOÇ, GÖKSEL GÜMÜŞDAĞ İLE GÖRÜŞECEK

Karagümrük formasıyla çok iyi bir sezon geçiren Fabio Borini ve Lucas Biglia ile büyük oranda anlaşan Fenerbahçe, bonservis pazarlıklarında sona geldi.

Ayrıca Başakşehir'in yıldızı ile temasa geçildi.

Başkan Ali Koç'un önümüzdeki günlerde ile bizzat görüşme yapması bekleniyor.

HEDEF KAMPA TAM KADRO GİTMEK
Listede ayrıca 'dan , Konya'dan , 'dan Doğan Alemdar ve Antalyaspor'dan Bünyamin Balcı ve Gökdeniz Bayrakdar bulunuyor.

Yönetim, Emre Belözoğlu ile birlikte belirlediği eksik bölgelere takviyeleri en kısa sürede tamamlayarak kampa tam kadro girmeyi planlıyor.

MURIQI İÇİN GÖZLER YENİ HOCADA

Fenerbahçe ayrıca Vedat Muriqi transferi için de Lazio'nun yeni hocasını bekliyor.

Simone Inzaghi ile yollarını ayıran İtalyan kulübünün kısa süre içinde yeni bir isimle anlaşacağı ve Kosovalı forvetle ile ilgili kararın verileceği öğrenildi.

OKAY YOKUŞLU'DAN KÖTÜ HABER

Bu arada Fenerbahçe'nin listesinde yer alan Okay Yokuşlu geleceği ile ilgili net konuştu.

Milli futbolcu, "İlk hedefim Avrupa'da kalıp ülkemi temsil etmek" dedi.

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