Fenerbahçe transferde atağa kalktı! İşte Fenerbahçe'nin transfer listesi

MURIQI İÇİN GÖZLER YENİ HOCADA



Fenerbahçe ayrıca Vedat Muriqi transferi için de Lazio'nun yeni hocasını bekliyor.

Simone Inzaghi ile yollarını ayıran İtalyan kulübünün kısa süre içinde yeni bir isimle anlaşacağı ve Kosovalı forvetle ile ilgili kararın verileceği öğrenildi.