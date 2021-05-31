Son dakika Fenerbahçe spor haberleri | Cengiz Ünder için flaş adım! Kanarya girişimlere başladı

SON KARAR MOURİNHO'NUN

Leicester City'de kiralık olarak forma giydikten sonra yeniden Roma'ya dönecek olan Cengiz Ünder'i Fenerbahçe'nin istediği, oyuncuyla ilgili kararı ise Jose Mourinho'nun vereceği öğrenildi. Cengiz'in Roma ile geçireceği sezon öncesi kampı bu transferde belirleyici olacak. İtalyan kulübünün kiralamaya yanaşması durumunda milli yıldızın yeni sezondaki durağı Fenerbahçe olacak.

Öte yandan Fenerbahçe'nin bir başka Romalı Davide Santon'u gündemine aldığı iddia edildi.