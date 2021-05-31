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Son dakika Fenerbahçe spor haberleri | Cengiz Ünder için flaş adım! Kanarya girişimlere başladı

Gelecek sezon şampiyonluk hasretine son vermek için transfere hız veren Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor. Sarı lacivertlilerin bu sezonki en büyük transfer hedeflerinden biri de Cengiz Ünder. Kanarya, genç futbolu için çalışmalara başladı.

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Giriş Tarihi: 31.05.2021 Güncelleme Tarihi: 31.05.2021
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Son dakika Fenerbahçe spor haberleri | Cengiz Ünder için flaş adım! Kanarya girişimlere başladı

'de şampiyonluk hasreti 7 yıla çıkan Fenerbahçe, gelecek yıl hata yapmak istemiyor. Transfer çalışmalarına erkenden başlayan sarı lacivertlilerde kanat bölgesi için en önemli hedeflerden biri de Cengiz Ünder.

İtalyan basınının iddiasına göre sarı-lacivertliler Cengiz'i kiralamak istiyor. Calciomercato'nun haberinde Fenerbahçe'nin Cengiz Ünder'i kiralamak için Roma kulübü ile temaslara başladığı aktarıldı.

SON KARAR MOURİNHO'NUN
'de kiralık olarak forma giydikten sonra yeniden Roma'ya dönecek olan Cengiz Ünder'i Fenerbahçe'nin istediği, oyuncuyla ilgili kararı ise Jose Mourinho'nun vereceği öğrenildi. Cengiz'in Roma ile geçireceği sezon öncesi kampı bu transferde belirleyici olacak. İtalyan kulübünün kiralamaya yanaşması durumunda milli yıldızın yeni sezondaki durağı Fenerbahçe olacak.

Öte yandan Fenerbahçe'nin bir başka Romalı Davide Santon'u gündemine aldığı iddia edildi.

Cengiz Ünder için flaş iddia! Dünya devi peşinde CENGİZ ÜNDER İÇİN FLAŞ İDDİA! DÜNYA DEVİ PEŞİNDE

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