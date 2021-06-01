Galatasaray'da Fatih Terim'in vedası! Eşyalarını topladı Florya'dan ayrıldı
Galatasaray efsanesi Fatih Terim'in Aslan'ın başındaki 4. dönemi sona erdi. Başkan Mustafa Cengiz'in 'Yola devam etmeyi düşünmüyorum' dediği Terim, Florya'daki eşyalarını topladı. 19 Haziran'daki başkanlık seçiminin ardından yeni başkanın Terim ile tekrar masaya oturulması bekleniyor.
Galatasaray'da 4. Fatih Terim dönemi dün sona erdi…
Başkan Mustafa Cengiz'in 'Yola devam etmeyi düşünmüyorum' dediği Terim, Florya'daki eşyalarını topladı.
19 Haziran'daki başkanlık seçiminin ardından yeni başkanın Terim ile tekrar masaya oturulması bekleniyor.
4 KEZ KUPA SEVİNCİ YAŞADI
Son döneminde 149 maça çıkan Terim, 86 galibiyet, 27 beraberlik ve 36 mağlubiyet aldı.
Tecrübeli hoca, 2 lig şampiyonluğu, 1 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa zaferi yaşadı.
SÖZ VERDİM… SUSUYORUM…
Terim'in seçimdeh sonra vereceği karar merak ediliyor. Terim, görev süresi boyunca, "Galatasaray taraftarlarına bir söz verdim… Bu yüzden susuyorum" demişti.
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