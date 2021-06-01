Galatasaray'da Fatih Terim'in vedası! Eşyalarını topladı Florya'dan ayrıldı

SÖZ VERDİM… SUSUYORUM…

Terim'in seçimdeh sonra vereceği karar merak ediliyor. Terim, görev süresi boyunca, "Galatasaray taraftarlarına bir söz verdim… Bu yüzden susuyorum" demişti.

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