31 Mayıs 2021, Pazartesi
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Camia bu haberi bekliyordu: Trabzonspor'da borçlar yapılandırıldı

4 büyüklerden , ezeli rakipleri gibi borçlarla mücadele ediyor. Bu kapsamda Trabzonspor yönetimi bankalara olan borçların yeniden yapılandırması için çalışmalar yürütüyordu. camianın beklediği haberi açıklayarak borçların yeniden yapılandırıldığını blidirdi.

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Giriş Tarihi: 31.05.2021
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Camia bu haberi bekliyordu: Trabzonspor'da borçlar yapılandırıldı

, bankalara olan borçlarının yeniden yapılandırmasını tamamladığını bildirdi.

Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, "Şirketimizin T.C. Ziraat Bankası AŞ, Türkiye Halk Bankası AŞ ve DenizBank AŞ'den oluşan konsorsiyum ile imzalamış olduğu 19 Mart 2021 tarihli Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi tahtında yapılandırma ön koşulları yerine getirilmiş ve şirketimizin bankalara olan borçluluğunun yeniden yapılandırması 31 Mayıs 2021 itibarıyla tamamlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

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