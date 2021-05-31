Camia bu haberi bekliyordu: Trabzonspor'da borçlar yapılandırıldı
4 büyüklerden Trabzonspor, ezeli rakipleri gibi borçlarla mücadele ediyor. Bu kapsamda Trabzonspor yönetimi bankalara olan borçların yeniden yapılandırması için çalışmalar yürütüyordu. Trabzonspor Kulübü camianın beklediği haberi açıklayarak borçların yeniden yapılandırıldığını blidirdi.
Trabzonspor Kulübü, bankalara olan borçlarının yeniden yapılandırmasını tamamladığını bildirdi.
Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, "Şirketimizin T.C. Ziraat Bankası AŞ, Türkiye Halk Bankası AŞ ve DenizBank AŞ'den oluşan konsorsiyum ile imzalamış olduğu 19 Mart 2021 tarihli Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi tahtında yapılandırma ön koşulları yerine getirilmiş ve şirketimizin bankalara olan borçluluğunun yeniden yapılandırması 31 Mayıs 2021 itibarıyla tamamlanmıştır." ifadelerine yer verildi.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Ziya Selçuk son dakika: Okullar ne zaman açılacak? İlkokul, ortaokul ve liseler 7 Haziran'da açılıyor mu?
- 1 Haziran'da nereler açılacak? Yarın hangi mekanlar yeniden açılıyor? Kabine toplantısı...
- Üniversitelerde yüz yüze eğitim başlayacak mı? 2021-2022 üniversitelerde akademik takvim ne zaman başlayacak?
- Kafeler, restoranlar, lokantalar açıldı mı? Kafe, restoran ve kahvehaneler saat kaça kadar açık? Pazar günü kapalı mı?
- Hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri değişti mi? Hafta içi yasakları nasıl olacak? Kabine Toplantısı son dakika
- Son durum: Sokağa çıkma yasağı kalktı mı? Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?
- İçişleri Bakanlığı son dakika genelgesi: 31 Mayıs Kabine Toplantısı genelgesi ve yeni normalleşme detayları...
- 31 Mayıs Kabine toplantısı kararları neler? Yeni normalleşme kararları belli oldu mu? Sokağa çıkma yasağı...
- Son dakika: Açık havada maske yasağı kalktı mı? Maskeler ne zaman çıkacak? Maske takma zorunluluğu kalkıyor mu?
- MEB takvimi: Okullar ne zaman kapanacak? Karneler ne zaman verilecek? 2021-2022 okullar ne zaman açılacak?
- Kahvehaneler ve kıraathaneler açıldı mı? Kahveler 1 Haziran'da açılacak mı? Oyun serbest mi?
- Son dakika: Nikahlar kaç kişilik olacak? Nikah salonları açık mı? Nikah salonları kapasitesi kaç kişi? Normalleşme...