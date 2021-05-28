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Trabzonspor Uğurcan'a fiyat biçti: 20 milyon Euro üzeri teklif gelirse...

Fırtına, yıldız kalecisi 'a fiyat biçti. Yönetimi son yaptığı değerlendirmede Uğurcan Çakır için gelen teklifleri sonrasında değerlendirme kararı aldı. Alınan bu karar menajerlere de iletilirken eğer 20 milyon Euro üzerinde bir teklif gelmesi durumunda ise bu kararın yeniden gözden geçirilebileceği de ifade edildi.

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Giriş Tarihi: 28.05.2021
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Trabzonspor Uğurcan'a fiyat biçti: 20 milyon Euro üzeri teklif gelirse...

Trabzonspor Yönetimi son yaptığı değerlendirmede için gelen teklifleri sonrasında değerlendirme kararı aldı. Alınan bu karar menajerlere de iletilirken eğer 20 milyon Euro üzerinde bir teklif gelmesi durumunda ise bu kararın yeniden gözden geçirilebileceği de ifade edildi.

Yönetim kurulunun aldığı bu karara saygı duyan Uğurcan Çakır da, "Kulübümün çıkarları neyi gerektiriyorsa onu yaparım" diyerek yanıt verdi. Uğurcan'ın menajerinin başta olmak üzere ve Inter gibi kulüplerle de temaslarını sürdürdüğü öğrenildi. şampiyonu Lille'nin önümüzdeki günlerde resmi bir teklifte bulunması bekleniyor.

YENİLERDEN TAM PUAN
Trabzonspor'un yeni transferleri ve , hem 'ni hem de 'nu çok beğendi. Tesisleri detaylı şekilde inceleyen iki oyuncunun da imkanlar karşısında, "Gerçekten de olması gereken gibi hatta daha da iyi" yorumunda bulunduğu öğrenildi.

UĞURCAN GİDERSE İLK HEDEF MERT
Uğurcan Çakır'ın transferi gerçekleşmesi durumunda yöretiminin ilk hedef . da eski öğrencisine çok sıcak.

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