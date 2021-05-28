Trabzonspor Uğurcan'a fiyat biçti: 20 milyon Euro üzeri teklif gelirse...

YENİLERDEN TAM PUAN

Trabzonspor'un yeni transferleri Bruno Peres ve Gervinho, hem Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ni hem de Medical Park Stadyumu'nu çok beğendi. Tesisleri detaylı şekilde inceleyen iki oyuncunun da imkanlar karşısında, "Gerçekten de olması gereken gibi hatta daha da iyi" yorumunda bulunduğu öğrenildi.