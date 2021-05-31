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Son dakika | Şampiyon Anadolu Efes Türkiye'de

Son dakika haberi...'nde İspanya ekibi Barcelona'yı 86-81 mağlup ederek organizasyonda 2020-2021 sezonunun şampiyonu olan yurda döndü.

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Giriş Tarihi: 31.05.2021 Güncelleme Tarihi: 31.05.2021
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Son dakika | Şampiyon Anadolu Efes Türkiye'de

Son dakika haberi...Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde İspanya ekibi Barcelona'yı 86-81 mağlup ederek organizasyonda 2020-2021 sezonunun şampiyonu olan Anadolu Efes yurda döndü.

Anadolu Efes'in koçu Ergin Ataman basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Başırıyı kupayla taçlandırmamız gerekiyordu. Bunu başardık. Oyuncularımla guru duyuyorum. 3 yıl önce sonunculuktan, önce finale. Geçtiğimiz yıl Euroleague'i domine edecek bir performansla tamamlayamamıştık. Ama bu yıl görevi tamamladık. Tabi ki şimdi tamamladık. En büyük kupayı aldık. Ama Türk basketbolunu en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğiz. Ben buradan tüm ekip arkadaşlarıma, oyuncularıma ve bizi destekleyen ekran başındaki vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Dünden beri herkesin sevgisi saygısı var. Mesajlar geliyor. Sayın Cumhurbaşkanımızdan ve diğer liderlerden. Herkese teşekkür ediyorum." dedi.

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