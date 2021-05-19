Fatih Terim listeyi verdi! İşte Galatasaray'ın transfer etmek istediği futbolcular
Son dakika spor haberleri... Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Yeni Malatyaspor ile oynanan sezonun son maçının ardından yaptığı açıklamada veda sinyali vermişti. 31 Mayıs'ta sözleşmesi sona erecek olan deneyimli Terim'in transfer listesini mevcut yönetime ilettiği ortaya çıktı.
Galatasaray'da hareketli saatler yaşanıyor. 12-18 Haziran tarihlerinde olağan genel kurul yapacak olan Sarı Kırmızılılar yeni başkanını seçecek. Bu tarihe kadar Galatasaray'ın iç ve dış transferde adımlar atması bekleniyor.
Fatih Terim'in raporunu mevcut yönetime ilettiği ifade edildi. Terim transfer listesinde ise sürpriz isimler var. İşte Fatih Terim'in yönetime ilettiği transfer listesi...
ŞAMPİYONLUĞU BEŞİKTAŞ'A KAPTIRDI
Galatasaray, Süper Lig'de 2020-2021 sezonunu averajla ikinci sırada bitirdi. Sarı Kırmızılılar büyük çalkantılar ve kaosla girdiği son düzlükte 6 hafta üst üste kazanarak zirveye ortak olsa da son maçta Yeni Malatyaspor karşısında istenen farklı galibiyeti elde edemedi ve şampiyonluğu Beşiktaş'a kaptırdı.
GELECEK SEZONUN PLANLAMASI YAPILIYOR
Sarı Kırmızılı takımda son maçta kaybedilen şampiyonluğun üzüntüsü yaşansa da teknik heyet son 6 haftada futbolcuların gösterdiği performanstan memnun kaldı. Gelecek sezonun planlaması da yapılmaya başlandı.
AYRILIK SİNYALİ VERMİŞTİ
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in sözleşmesi 31 Mayıs'ta sona eriyor. Tecrübeli teknik adam Yeni Malatyaspor karşılaşmasının hemen ardından yaptığı açıklamada ayrılık sinyali vermişti. Bunun üzerine Sarı Kırmızılı taraftarlar sosyal medyadan Terim'e destek olmuştu.
'OYUNCULARIMLA VEDALAŞIRKEN...'
Fatih Terim, Malatyaspor maçının hemen ardından yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada "42 hafta kolay değil. Sadece corona virüs ve rakiplerle uğraşmıyorsunuz. Birçok unsurla uğraşıyorsunuz. Oyunun içinde herkes var. Oyuncularımla vedalaşırken teşekkür ettim. Biz hiç bırakmadık. Florya hiç bırakmadı. Çok da yaklaştık aslında. Basit bir hesapla Denizli'de ve burada yemesek olacaktı. Kısmet değilmiş. Emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma, teknik ekibime teşekkür ediyorum. Bizi samimi olarak destekleyen taraftarlara teşekkür ederim. Camiada bizi destekleyen çoğunluğa teşekkür ederim." şeklinde konuşmuştu.
'YALNIZIM DEDİĞİMDE ÇOK ŞEY İFADE ETTİM'
Terim, "O kadar çok şeyle uğraştık ki... Hakemlerle, federasyonla ayrı uğraş, bir de içeriyle ayrı uğraş... Bizim bu yarışı çok önce bitirmemiz gerekirdi. Kadrolar ne olursa olsun bizim bu işi daha önce bitirmemiz gerekirdi. Bize çok ama çok ciddi yaralar verdiler. Buna rağmen, herkese rağmen, her şeye rağmen... Olabilirdik. Her şampiyonluğun 'buna rağmen'leri vardır. Bu şampiyonluğun daha çok olacaktı. Galatasaray'la ve Galatasaraylılıkla gurur duyuyorum. Ben yalnızım dediğimde çok şey ifade ettim de pek anlamadılar. Maalesef öyle." ifadelerini kullanmıştı.
'G.SARAY'IN GÜÇLÜ OLMAYA İHTİYACI VAR'
Fatih Terim dramatik bir kayıp olduğunu ifade ederek "Dramatik bir kayıp oldu. Yenilen iki golle, atılmayan penaltıyla gibi... Rakibimizi tebrik ederiz. Rakiplerimizin hepsini tebrik ederiz. Herkesin zamanını güzel geçirmesini sağladık. Corona tehlikesinin içindeydik sürekli. Deplasmanlar, seyahatler... Cezalar tabii fazlaydı bize gelince... Güçlü olmazsanız size herkes dokunur. Galatasaray'ın güçlü olmaya ihtiyacı var. Dışarıdaki rakipler, aleyhimize çalışanlar... İçerdekiler daha tehlikeli. Galatasaray bunları aşmalı. Konuşacağımız çok şey olacak. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Galatasaray ile gurur duyuyorum." sözlerini kullanmıştı.
TRANSFER MESAJI VERMİŞTİ
Fatih Terim sözlerini şöyle noktalamıştı; "Sezonun en sıkıntılı en alevli zamanında oyunculara hocalara söylenen şey olacak iş midir? Sonradan bunu çok güzel pazarlayıp sanki hırslandırmak içinmiş gibi falan... Bunları geçelim. Biz bunları içimize attık. Hem terbiyemizle hem duruşumuzla. Siz Haziran'da seçim yapacaksınız. Transfer ne zaman? Siz her şeye rağmen Şampiyonlar Ligi'nde eleme oynayacaksınız. Galatasaray'ın çok önemli bir yapılandırmaya ihtiyacı var. Bu kadar borcun altında 5 tane başkan adayı müthiş. Umarım herkes hazırlıklıdır. Herkes Galatasaray'ın problemlerine hazırlıklıdır. Enkazı temizlemeden herhangi bir yere gidemeyiz. Banka yetiş imdadımıza şekliyle Galatasaray hiçbir yere gitmez. Belki bir beyaz gömlek giyip sorunlar nedir, çareler nedir konuşabiliriz."
TRANSFER LİSTESİ ORTAYA ÇIKTI
Fatih Terim'in bu sözleri camiada büyük şok etkisi yarattı. Başkan adaylarından Burak Elmas, Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu, Fatih Terim'i sonuna kadar desteklediklerini açıkladı. Tüm bu yaşananların öncesinde tecrübeli teknik adamın gelecek sezon planlamasını yaptığı ve bunu mevcut yönetimle paylaştığı öğrenildi. Fatih Terim'in raporu doğrultusunda çalışmalar başladı. İşte Terim'in transfer listesi...
GEDSON'UN KALMASINI İSTİYOR
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, devre arasında kadroya katılan Gedson Fernandes'in 1 yıl daha kiralanmasını istedi. Yönetim bu öneriye sıcak baktı. Portekizli yıldızın kulübü Benfica ile yakın zamanda görüşmeler başlayacak ve Gedson Fernandes 1 yıl daha kiralanacak.
HALİL'İN BONSERVİSİ İÇİN PAZARLIK
Fatih Terim ayrıca Halil Dervişoğlu'nun bonservisinin alınmasını talep etti. Sarı Kırmızılı yönetim bu öneriye sıcak baktı. Mevcut yönetim transfer görüşmelerine başlayacak fakat Halil'in transferi Galatasaray'ın yeni seçilecek yönetimine kalabilir.
İÇ TRANSFERE AĞIRLIK VERİLECEK
Galatasaray'da dış transfer kadar iç transfer de büyük önem taşıyor. Birçok oyuncunun sözleşmesi sona erecek ve kadroda büyük bir boşluk oluşacak. Sözleşmesi sona erecek isimlerden Emre Akbaba'nın takımda kalması için görüşmeler başladı.
AKBABA İMZALAYACAK
Emre Akbaba, Galatasaray'ın son 6 haftada elde ettiği galibiyetlerde büyük rol oynadı. Milli futbolcunun son dakikada kaydettiği gollerle Sarı Kırmızılılar zirve yarışından kopmadı. Emre Akbaba ile 3 yıllık yeni sözleşme yapılacağı belirtildi.
SÜRPRİZ ŞENER KARARI
Fatih Terim, Şener Özbayraklı konusunda da sürpriz bir karara imza attı. Tecrübeli teknik adam Şener'in takımda kalmasını istedi. Yönetim, tecrübeli futbolcu ile görüşüp yeni sözleşme imzalayacak.
ÖMER BAYRAM DA İMZALIYOR!
Şener Özbayraklı gibi Ömer Bayram da Galatasaray ile yeni sözleşme imzalayacak. Fatih Terim'in bu iki ismi rotasyonda kullanmak istediği ve performanslarından memnun kaldığı ifade edildi.
LİSTENİN İLK SIRASINDA KAAN AYHAN VAR
Galatasarat Teknik Direktörü Fatih Terim'in transfer listesi de ortaya çıktı. Yerli oyunculara ağırlık vermesi beklenen Galatasaray'da ilk hedef Kaan Ayhan... Geçtiğimiz yaz transfer döneminde de gündeme gelen Kaan Ayhan'ın ikna edilmesi ve Galatasaray forması giymesi bekleniyor.
AYTAÇ KARA İLE PRENSİP ANLAŞMASI YAPILDI
Galatasaray'ın prensipte anlaşma sağladığı Aytaç Kara konusunda bir problem bulunmuyor. Aytaç Kara'nın Galatasaray'daki belirsizlik ortamının sona ermesiyle resmi sözleşmeyi imzalayacağı ifade edildi.
SALİH UÇAN İÇİN DEVREYE GİRİLDİ
Galatasaray'da asıl hedef Salih Uçan... Beşiktaş'ın 3 yıllığına anlaşma sağladığı belirtilen Salih Uçan için Galatasaray da devreye girdi. Aytemiz Alanyaspor ile son 2 sezonda başarılı performans sergileyen Salih Uçan'ın menajeriyle görüşmeler sürüyor.
TERİM, KARAMAN'I İSTİYOR
Galatasaray'da Kenan Karaman da Terim'in listesinde yer alan isimlerden... Şenol Güneş'in A Milli Takım'da süre verdiği Kenan Karaman için pazarlıklar sürüyor. Fatih Terim, Kenan Karaman'ı özellikle istiyor.
ALPASLAN ÖZTÜRK BOŞA ÇIKTI
Galatasaray'da listede yer alan bir başka isim Alpaslan Öztürk... Geçtiğimiz günlerde Göztepe'ye veda eden ve bonservisi elinde bulunan milli futbolcunun menajeriyle görüşmeler sürüyor. Alpaslan Öztürk'ün gelecek sezon Galatasaray forması giymesi bekleniyor.
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