10 Mayıs 2021, Pazartesi
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Burak Yılmaz Fransa'yı sallamaya devam ediyor!

Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından , milli oyuncu 'ın Lyon deplasmanında serbest vuruştan attığı golün, taraftarlar tarafından nisan ayının en iyisi seçildiğini açıkladı.

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Giriş Tarihi: 10.05.2021
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Burak Yılmaz Fransa'yı sallamaya devam ediyor!

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Lille, milli oyuncu Burak Yılmaz'ın Lyon deplasmanında serbest vuruştan attığı golün, taraftarlar tarafından nisan ayının en iyisi seçildiğini açıkladı.

Kulübün resmi Twitter hesabından Türkçe olarak yapılan açıklamada, nisan ayının en iyi golünün taraftarların oylarıyla belirlendiği kaydedildi.

Milli oyuncu Burak Yılmaz, Lyon deplasmanında 2 gol atarak takımını galibiyete taşımıştı.

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