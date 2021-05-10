Son dakika Trabzonspor transfer haberleri | Bordo mavili yönetim Cristian Tello için görüşmelere başladı

Süper Lig'de sezonu 4. sırada bitirmesi kesinleşesen Trabzonspor, Abdullah Avcı'nın istekleri doğrultusunda yeni sezonun transfer çalışmalarına başladı. Bu sezon İspanya La Liga ekiplerinden Real Betis'te forma giyen 29 yaşındaki sol kanat oyuncusu Cristian Tello ile görüşmelere başlandı.

Kariyerinde Barcelona, Porto ve Fiorentina gibi Avrupa'nın büyük kulüpleri bulunan Tello'nun, maliyetinin yüksek olmasına rağmen bordo-mavili ekibin bu transferde tüm şansını zorlayacağı ifade edildi.

"TÜM LİMİTLER ZORLANACAK"

A Spor yayınına bağlanan Yunus Emre Sel, "Oyuncunun maliyeti ve Barcelona'nın bazı hakları elinde bulunduruyor olması sebebiyle, çok kolay bir transfer süreci beklenmiyor. Trabzonspor yönetimi, Abdullah Avcı'nın istekleri doğrultusunda bir oyuncu için limitleri zorlama kararı almıştı. Bu oyuncu Cristian Tello olacak. Şu an için Real Betis ile görüşmeler sürüyor." ifadelerini kullandı.

"TEKLİFE ÇOK SICAK BAKILMADI"

Yunus Emre Sel, Real Betis'in şu an için teklife çok sıcak bakmadığını belirtti. Yunus Emre Sel, "Real Betis kulübü, oyuncuyu bu sezon çoğu maçta ilk 11'de oynatmamasına rağmen Trabzonspor'un teklifine çok sıcak bakmış değil. Real Betis yönetimi ikna edildikten sonra oyuncuyla görüşmeler başlanacak. Abdullah Avcı'nın bu transferi çok istediğini belirtebiliriz." diye konuştu.

Bu sezon Real Betis formasıyla 29 maçta 5 gol ve 3 asist yapan Tello, Barcelona'da ise 86 maça çıkmıştı. Kariyerinin zirve dönemlerinde Barcelona forması giyen Tello, Katalan ekibinde 20 gol ve 14 asistle oynamıştı.

2017 yılından bu yana Real Betis'te forma giyen Tello, toplamda 133 maça çıktı. Bu 133 maçta, 19 gol ve 17 asist yapan İspanyol yıldız, takımının vazgeçilmez isimlerinden birisi oldu.