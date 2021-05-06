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Galatasaray'da seçim... Mustafa Cengiz'den adaylık açıklaması

Başkanı , olağan seçimli genel kurulda yeniden başkanlığa aday olmayacağını açıkladı.

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Giriş Tarihi: 06.05.2021 Güncelleme Tarihi: 06.05.2021
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Galatasaray'da seçim... Mustafa Cengiz'den adaylık açıklaması

Galatasaray'da seçim iptal edilirken, Başkan Mustafa Cengiz, yapılacak ilk seçimde aday olmayacağını açıkladı.

Cengiz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Galatasaray Spor Kulübü'nün yapılacak ilk seziminde bu şartlarda aday olmayacağımı sevgili Galatasaray camiasına saygılarımla bildiririm" açıklamasını yaptı.

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