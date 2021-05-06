Seçim tarihi açıklandı! Galatasaray yeni başkanını seçiyor
Galatasaray Kulübü 29 Mayıs'ta yapılacak olan başkanlık seçiminin iptal olduğunu duyurmuştu. Yaşanan bu son dakika gelişmesi sonrası yeni bir açıklama daha geldi. Sarı kırmızılı kulübün yeni başkanını seçeciği tarih belli oldu. Öte yandan mevcut Başkan Mustafa Cengiz ise yapılancak seçimlerde aday olmayacağını duyurdu. Ayrıntılar haberimizde...
Galatasaray Kulübü, Olağan Seçimli Genel Kurul'un pandemi koşullarının imkan vereceği en yakın tarihte, Haziran 2021 tarihi hedeflenerek planlandığını duyurdu.
Kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "T.C İstanbul Valiliği İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğünün ekte bulunan 6 Mayıs 2021 tarihli yazısı ve 5 Mayıs 2021 tarihli Yönetim Kurulu kararımız uyarınca tam kapanma döneminin sonlandırılacağı 17 Mayıs 2021 tarihi sonrası açıklanması beklenilen yeni idari tedbirler göz önünde bulundurularak, pandemi koşullarının imkan vereceği en yakın tarihte (Haziran 2021 tarihi hedeflenerek) yapılmak üzere, Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantı tarihinin açıklanacağı kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.
MUSTAFA CENGİZ ADAY OLMAYACAK
Öte yandan Mustafa Cengiz yapılacak seçimlerde aday olmayacağını duyurdu.
Cengiz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Galatasaray Spor Kulübü'nün yapılacak ilk seziminde bu şartlarda aday olmayacağımı sevgili Galatasaray camiasına saygılarımla bildiririm" açıklamasını yaptı.
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