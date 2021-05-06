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Son dakika | Galatasaray başkan adayı Burak Elmas: "Terim seçim malzemesi yapılmamalı"
Son dakika haberi... Galatasaray'da başkanlık yarışı kızışıyor. Başkan adayları tek tek adaylıklarını açıklarken 29 Mayıs'ta yapılması planlanan seçim ileri bir tarihe ertelendi. Başkan adayı Burak Elmas "Her aday zaten Fatih Hoca ile çalışmak istemeli. Gelmiş geçmiş en başarılı teknik direktör. Ama Fatih Terim seçim malzemesi de yapılmamalı." dedi. İşte Burak Elmas'ın Fatih Terim ve başkanlık görevi için söylediği flaş sözler...
Giriş Tarihi: 06.05.2021 09:07Güncelleme Tarihi: 06.05.2021 09:07