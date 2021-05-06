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Haberler Galeri Son dakika | Galatasaray başkan adayı Burak Elmas: "Terim seçim malzemesi yapılmamalı"

Son dakika | Galatasaray başkan adayı Burak Elmas: "Terim seçim malzemesi yapılmamalı"

Son dakika haberi... Galatasaray'da başkanlık yarışı kızışıyor. Başkan adayları tek tek adaylıklarını açıklarken 29 Mayıs'ta yapılması planlanan seçim ileri bir tarihe ertelendi. Başkan adayı Burak Elmas "Her aday zaten Fatih Hoca ile çalışmak istemeli. Gelmiş geçmiş en başarılı teknik direktör. Ama Fatih Terim seçim malzemesi de yapılmamalı." dedi. İşte Burak Elmas'ın Fatih Terim ve başkanlık görevi için söylediği flaş sözler...

Giriş Tarihi: 06.05.2021 09:07 Güncelleme Tarihi: 06.05.2021 09:07
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Son dakika | Galatasaray başkan adayı Burak Elmas: Terim seçim malzemesi yapılmamalı

Galatasaray'da gözler bir yandan cumartesi günü oynanacak Beşiktaş derbisine çevrilmişken diğer yandan da başkanlık seçimi için çalışmalar yapılıyor. 29 Mayıs'ta yapılması planlanan seçim, dün yapılan açıklama sonrası ileri bir tarihe alındı. Alınan bu karar sonrası mevcut yönetimde istifaları getirdi ve başkan adayları da karara büyük tepki gösterdi.

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Son dakika | Galatasaray başkan adayı Burak Elmas: Terim seçim malzemesi yapılmamalı

GALATASARAY BAŞKAN ADAYI BURAK ELMAS'TAN FLAŞ AÇIKLAMALAR

Galatasaray'da resmi olarak ilk başkan adaylık başvurusunu yapan Burak Elmas, Galatasaray gündemini değerlendirdi ve Fatih Terim konusunda flaş açıklamalarda bulundu.

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Son dakika | Galatasaray başkan adayı Burak Elmas: Terim seçim malzemesi yapılmamalı

"FATİH TERİM'İN G.SARAY'DAN AYRILMASI..."

"Fatih Terim'in G.Saray'dan ayrılması mümkün değil çünkü Galatasaray'ın ta kendisi ve teknik direktörlüğü bıraksa bile Galatasaray şapkası hep önünde olacak. Başkan seçilirsem, Fatih Terim ile devam etmeyi arzu ediyorum ama henüz hoca ile konuşmadığımdan hoca adına taahhüt veremem.

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Son dakika | Galatasaray başkan adayı Burak Elmas: Terim seçim malzemesi yapılmamalı

"TERİM SEÇİM MALZEMESİ YAPILMAMALI"

Her aday zaten Fatih Hoca ile çalışmak istemeli. Gelmiş geçmiş en başarılı teknik direktör. Ama Fatih Terim seçim malzemesi de yapılmamalı. Bana sürekli bu soru sorulduğu için hoca ile çalışmak istediğimi söylüyorum. Seçim siyaseti yapılması, hocaya da haksızlık.

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Son dakika | Galatasaray başkan adayı Burak Elmas: Terim seçim malzemesi yapılmamalı

"POPÜLER OLMAK İÇİN YOLA ÇIKMADIK!"

Yola çıkarken bu yolun ne kadar zor olduğunu ve cesur kararlar almamız gerektiğini bilerek çıktık. G.Saray en zor dönemine girdi. Popüler olmak için bu işe soyunmadık. Görevi bıraktıktan birkaç sene sonra yaptıklarımızın değeri anlaşılacak.