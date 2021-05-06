Son dakika | Galatasaray başkan adayı Burak Elmas: "Terim seçim malzemesi yapılmamalı"

"TERİM SEÇİM MALZEMESİ YAPILMAMALI"

Her aday zaten Fatih Hoca ile çalışmak istemeli. Gelmiş geçmiş en başarılı teknik direktör. Ama Fatih Terim seçim malzemesi de yapılmamalı. Bana sürekli bu soru sorulduğu için hoca ile çalışmak istediğimi söylüyorum. Seçim siyaseti yapılması, hocaya da haksızlık.