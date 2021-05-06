Tokyo Olimpiyatları için koronavirüs aşısı bağışı! Türk bilim insanı Uğur Şahin'den flaş açıklama

Konuyla ilgili konuşan IOC Başkanı Thomas Bach; "Bu aşı bağışı ile olimpiyatı daha sağlıklı bir ortamda düzenleme fırsatımız olacak. Tokyo'ya gelecek herkesi aşı olmaya davet ediyoruz. Sporcular ve diğer katılımcılar aşı olarak dünyaya büyük ve güzel bir mesaj verebilirler. Pfizer ve BioNTech'e bu cömert hareket için çok teşekkür ediyorum." dedi.