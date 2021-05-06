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Tokyo Olimpiyatları için koronavirüs aşısı bağışı! Türk bilim insanı Uğur Şahin'den flaş açıklama

Türk bilim insanları ve eşi 'in bulduğu koronavirüs aşısı spor faaliyetlerine de damga vuruyor. Aşının üreticisi Pfizer-BioNTech firması 1 yıl ertelemeli yapılacak olan 2020 'na aşı bağışlayacağını açıkladı.

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Giriş Tarihi: 06.05.2021 Güncelleme Tarihi: 06.05.2021
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Tokyo Olimpiyatları için koronavirüs aşısı bağışı! Türk bilim insanı Uğur Şahin'den flaş açıklama

Koronavirü pandemisi sebebiyle 2021 yılına ertelenen, bu yaz 23 Temmuz - 8 Ağustos arasında düzenlenecek olan ve 24 Ağustos - 5 Eylül arasında düzenlenecek 'na katılacak sporcuların aşılanması için Pfizer-BioNTech resmi bağışçı oldu.

'nden yapılan açıklamada Pfizer-BioNtech ile mutabakat anlaşmasının imzalandığı ifade edildi.

Konuyla ilgili konuşan Başkanı ; "Bu aşı bağışı ile olimpiyatı daha sağlıklı bir ortamda düzenleme fırsatımız olacak. Tokyo'ya gelecek herkesi aşı olmaya davet ediyoruz. Sporcular ve diğer katılımcılar aşı olarak dünyaya büyük ve güzel bir mesaj verebilirler. Pfizer ve BioNTech'e bu cömert hareket için çok teşekkür ediyorum." dedi.

BioNTech'i eşi ile birlikte kuran ve CEO'luk görevini yürüten Prof. Dr. ise; "Dünyaya 430 milyon doz aşı vermiş olmanın gururunu, olimpiyata katılacak sporculara yardımcı olarak farklı bir noktaya taşıyoruz. Bu işbirliğinden ötürü çok mutluyum. Böylesi zorlu bir dönemden sonra 'nın sağlıklı bir ortamda yapılabilmesi büyük önem taşıyor. Bizim desteğimiz, katılımcıların da aşıya güveniyle dünya genelinde tarihi bir birlik fırsatı doğacaktır." diye konuştu.

UĞUR ERDENER: AŞILANMA ÇOK ÖNEMLİ

IOC'nin bilim ve sağlık kurulu başkanlığını yapan, Başkanı Uğur Erdener de bu ortaklıkla ilgili şunları söyledi:

"Dünya genelindeki aşılanmanın önemini her gün gözlemliyoruz. Atletleri ve diğer katılımcıları aşılanmaları yönünde cesaretlendirmeliyiz. Aşılanma yalnızca sizi değil, toplumunuzu da korur."

TÜRKİYE MİLLİ SPORCULARI AŞILAMAYA BAŞLAMIŞTI

Türkiye, 22 Nisan'da alınan kararla olimpiyat oyunlarına gitme hakkı kazanan milli sporculara aşılanmada öncelik tanımıştı.

OLİMPİYATA KAÇ SPORCU KATILIR?

Rio'da düzenlenen 'na 14 bin sporcu katılım göstermişti. Kafilelerin bu sayıdan çok daha kalabalık olduğunun altını çizebiliriz. Tokyo Olimpiyat Oyunlarına da yine bu civarda bir sporcunun katılması tahmin ediliyor.

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