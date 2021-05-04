04 Mayıs 2021, Salı
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Galatasaray'da seçim krizi! Yine ertelenebilir

'da seçim krizi yaşanıyor. Son zamanlarda sürekli krizlerin gündeme oturduğu Galatasaray’da yeni bir kaos kapıda!.. Daha önce 26 Aralık’ta yapılması planlanan olağan genel kurul pandemi nedeniyle 29 Mayıs’a ertelenmişti. Ancak seçimin bir kez daha ileri tarihe alınması gündemde.

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Giriş Tarihi: 04.05.2021
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Galatasaray'da seçim krizi! Yine ertelenebilir

Son zamanlarda sürekli krizlerin gündeme oturduğu 'da yeni bir kaos kapıda!..

Daha önce 26 Aralık'ta yapılması planlanan olağan genel kurul pandemi nedeniyle 29 Mayıs'a ertelenmişti. Ancak seçimin bir kez daha ileri tarihe alınması gündemde.

TEMMUZ YA DA AĞUSTOS
Kulislere bomba gibi düşen iddiaya göre mayıs sonunda genel kurulun toplanmasına izin verilmeyecek. Seçimin temmuz ya da ağustos ayında yapılacağı da öne sürülüyor.

TERİM DEVAM EDECEK Mİ?
Bu durumda Galatasaray'da büyük bir kaos yaşanacak. Transfer çalışmalarının nasıl yapılacağı ve 'in mayıs sonunda bitecek sözleşmesinin akibetinin ne olacağı merak ediliyor.

BÜYÜK FİKİR AYRILIKLARI VAR
Terim'le çok ciddi fikir ayrılıkları yaşayan 'in nasıl bir hamle yapacağı tartışma konusu. Öte yandan Cengiz'in adaylık kararı aldığı ve dilekçesini 'na vereceği öğrenildi. Ancak Başkan Cengiz'in kısa süre içinde seçimin ertelendiğini kamuoyu ile paylaşması bekleniyor.

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